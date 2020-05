Anders als alles bisher Dagewesene: Pflegerinnen erzählen von ihrer Arbeit auf der Covid-19-Station im Alterszentrum Münchwilen Zehn Bewohner des Alterszentrums Tannzapfenland in Münchwilen haben sich im dem Coronavirus angesteckt: Sie kamen auf eine hermetisch abgeriegelte Station. Die Arbeit dort stellte auch den Alltag der Pflegerinnen auf den Kopf. Ida Sandl 20.05.2020, 05.20 Uhr

Anja Breitenmoser, Pflegerin auf der Covid-19-Station in Münchwilen. Bild: Andrea Stalder

Anna Häberli* ist 90 Jahre alt und hat Asthma. Als sie sich mit dem Coronavirus angesteckt hatte, dachte der Sohn: Jetzt geht es dem Ende zu. «Das Schlimmste war, dass wir sie nicht besuchen konnten.» Die Mutter lebt im Alterszentrum in Münchwilen. Wie überall galt auch hier Besuchsverbot. Anna Häberli kam auf die Covid-19-Station. Sie lag allein im Zimmer und die Schwestern trugen Plastikmäntel, Gesichtsmasken, Handschuhe und Schutzbrillen.

Letzte Woche wurde die Station geräumt. Anna Häberli war die letzte Patientin. Sie ist jetzt wieder auf ihrer Wohngruppe, hat Covid 19 überlebt.

Leben im Ausnahmezustand

Anja Breitenmoser ist 28 Jahre alt und ausgebildete Fachfrau Gesundheit. Sie trägt Mundschutz, weil sie noch unter Quarantäne steht. Ihr Lachen wirkt herzlich, auch wenn es nicht zu sehen ist. Einen Monat hat sie auf der Covid-19-Station in Münchwilen gearbeitet. Leben im Ausnahmezustand. Anja Breitenmoser wollte immer einen sozialen Beruf. Sie hat in einem Kinderspital geschnuppert, sich aber fürs Altersheim entschieden. «Ich mag alte Menschen», sagt sie, «man kann viel von ihnen lernen.»

Das Alterszentrum Tannzapfenland in Münchwilen. Andrea Stalder

Das Alterszentrum heisst Tannzapfenland. Das klingt ein bisschen nach Märchen, als könne einem hier nichts Böses widerfahren. Dann kam Corona. Anfang April wurden die ersten Bewohner positiv auf das Virus getestet. Das Heim richtete eine Covid-19-Station ein, hermetisch abgeschirmt. Für Anja Breitenmoser war klar, dass sie dort arbeiten wollte. Was das bedeutet, wusste sie da noch nicht: «Es war alles so unwirklich.»

Sie hat darüber nachgedacht, was wichtig im Leben ist

In Vollmontur auf der Covid-19-Station in Münchwilen. Bild: PD

Während der Wochen auf der Covid-19-Station hat Anja Breitenmoser keine Freunde mehr getroffen und ihre Familie nicht mehr gesehen. Sie ging nicht mehr einkaufen, nur noch ab und zu allein in den Wald, um den Kopf wieder freizubekommen. Ansonsten blieb sie in der Wohnung in Wängi, sass bei schönem Wetter auf dem Balkon. Sie telefonierte, hat viel gelesen, Fernsehen geschaut, wieder angefangen zu malen und viel nachgedacht; darüber, was ihr im Leben wichtig ist. Und sie freute sich über die Vögel im Garten:

«Haben die immer so schön gezwitschert? Ich weiss es nicht.»

Die Arbeitskollegen haben ihr gefehlt. Die Gespräche, das Lachen. Wenn sie morgens auf dem Weg zu ihrem abgeschirmten Hintereingang war, dann habe sie sich gewünscht, dass sie am Fenster stehen und ihr winken.

Im Altersheim ist man mit Quarantäne vertraut – aber Corona sei ein anderes Kaliber

Auf der Covid-19-Station war sie allein mit den Patienten. Manchmal waren es nur zwei, dann sechs. Einige hatten so gut wie keine Symptome, andere hohes Fieber. Tagelang 38, 39 Grad. Extrem schwankend. «Wenn man dachte, der Patient sei über dem Berg, dann kam das Fieber mit Wucht zurück.» Am schlimmsten war die Ungewissheit.

«Ich wusste nie, was mich erwartet, wenn ich zur Arbeit ging.»

Selbst an freien Tagen hat sie angerufen und gefragt: «Was läuft? Haben wir neue Fälle?» In einem Altersheim ist man mit dem Norovirus vertraut und weiss, was Quarantäne heisst. Aber Corona sei ein anderes Kaliber. «Corona ist unberechenbar.»

Allgegenwärtig: Das Desinfektionsmittel. Andrea Stalder

Nicht alle Patienten hätten verstanden, warum ihre Familie sie nicht besuchen darf. Sie baute Skype-Verbindungen auf, setzte sich ans Bett und redete mit den Kranken. «Ich hatte ja mehr Zeit als sonst.» Menschliche Wärme mit Gesichtsmaske und Schutzbrille. Der Sohn von Covid-19-Patientin Anna Häberli durfte seine Mutter besuchen, als es ihr sehr schlecht ging. Er muss sich an strikte Auflagen halten: Schutzkleidung, separater Eingang, gründliche Desinfektion. Es sei wichtig für ihn gewesen, sagt der Sohn. «Das Heim hat alles getan, was möglich war.»

Heute würde sie ein Visier tragen, damit man das Gesicht sieht

Die meisten Bewohner des Alterszentrums, die sich angesteckt hatten, haben Covid 19 überlebt. Zwei Frauen und ein Mann seien gestorben, sie waren weit über 80 und bereits vorher krank. Astrid Murer war Nachtschwester auf der Covid-19-Station, sie sass bei zwei Sterbenden am Bett und hielt ihre Hand. Heute würde sie ein Visier tragen statt Mundschutz. «Damit sie das Gesicht sehen», sagt die 54-Jährige.

Doch es habe alles so schnell gehen müssen. Covid 19 macht die Pflegenden zu Einzelkämpfern. Trotzdem seien sie als Team stärker geworden in dieser Zeit. Mitten in der Nacht habe ihre Chefin angerufen und sich erkundigt, wie es ihr geht. «Das war eine ungemeine Unterstützung.»

Die Covid-19-Station in Münchwilen wird geräumt. Bild: Andrea Stalder

Auch Astrid Murer hat ihr soziales Leben auf ein Minimum reduziert, um die Patienten nicht zu gefährden. Es sei ein seltsames Gefühl gewesen, die eigene Mutter nur auf Distanz zu sehen. Sie sagt:

«Corona zeigt uns, wie schön die Normalität ist.»

*Name geändert

«Die Geduld hat eine Grenze erreicht, die wir spüren » Die Coronawelle flacht ab. Die Normalität kehrt zurück. «Jetzt sind wir inmitten der Lockerungen», sagt Renate Merk, die Leiterin des Alterszentrums Tannzapfenland in Münchwilen. Die Anforderungen seien klar, die Schutzkonzepte lägen bereit. «Die Menschen jedoch sind erschöpft und möchten einfach durchatmen. Sich wieder frei bewegen. Die Geduld hat eine Grenze erreicht, die wir spüren.» Zehn Bewohner des Alterszentrums haben sich insgesamt mit dem Coronavirus angesteckt. Drei sind gestorben, die anderen sind zurück in ihren Wohngruppen. «Alles andere wäre ethisch nicht vertretbar» Renate Merk, Leiterin des Alterszentrums Tannzapfenland in Münchwilen. Bild: Andrea Stalder Das Heim hatte eine abgeriegelte Covid-19-Station eingerichtet. Für Renate Merk war klar, dass in bestimmten Situationen, gerade während des Sterbens, ein Besuch möglich ist, wenn auch mit sehr strengen Hygieneregeln. Die Angehörigen hätten das gewusst. «Aus meiner Sicht muss das möglich sein», sagt Renate Merk, «anders wäre es ethisch nicht vertretbar.» Die zurückliegenden Monate seien «sehr, sehr intensiv» gewesen. Täglich neue Massnahmen und Empfehlungen vom Bundesamt für Gesundheit, vom kantonalen Gesundheitsamt, von Curaviva, das habe sehr geholfen. «Unsere Devise war Schritt für Schritt.» Jetzt empfindet Renate Merk tiefe Dankbarkeit dafür, was ihre Mitarbeiter und der Krisenstab geleistet haben. (san)