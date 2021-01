Analyse Ein Virus namens Transparenz: Der neue Thurgauer Regierungsrat Urs Martin und seine Politik der offenen Türen Immer dort, wo es brennt: Wie der neue Regierungsrat Urs Martin im Thurgauer Regierungsgebäude in Sachen Kommunikation neue Massstäbe setzt. Christian Kamm 29.01.2021, 05.10 Uhr

Hat frischen Wind in die Kantonsregierung gebracht: Urs Martin ist seit dem 1. Juni 2020 Regierungsrat. Bild: Reto Martin

Uff, das war knapp. Nicht auszudenken, was andernfalls passiert wäre. Wenn sich herausgestellt hätte, dass der Thurgauer Gesundheitsdirektor und ehemalige Hirslanden-Manager Urs Martin die Finger im Spiel gehabt hat, als der südafrikanische Milliardär und Hirslanden-Hauptaktionär seine Coronaimpfung im Thurgau erhielt.

Martin beteuerte, dass er nichts damit zu tun hatte. Der in die Thurgauer Regierung gewählte Kommunikationsprofi Urs Martin punktete einmal mehr mit: Kommunikation.

Politik der offenen Türen

An den üblichen Thurgauer Verhältnissen gemessen, geschieht da gerade Erstaunliches. Gehört es bei den meisten lokalen Politikerinnen und Politikern gleichsam zur Grundausstattung, auf Tauchstation zu gehen, wenn es brennt, nimmt Urs Martin den Wasserschlauch in die Hand und läuft auf geradem Weg mitten ins Feuer.

Er ist für die Medien immer erreichbar – auch wenn er weiss, dass unangenehme Fragen auf ihn warten.

Er steht hin, auch wenn es chlöpft und tätscht. Er bemüht sich um Transparenz und kommuniziert aktiv. Da steht einer zum Öffentlichkeitsprinzip – und das merkt man.

Diese Politik der offenen Türen und des aktiven Kommunizierens ist für den Thurgau – im positiven Sinne – gewöhnungsbedürftig. Der Skandal in Hefenhofen, die PH-Affäre, die Frauenfelder Wahlmanipulation oder die Abstimmung über das Öffentlichkeitsprinzip (als die Kantonsregierung noch ohne Urs Martin die Zugeknöpftheit verteidigte) liefen noch nach dem alten Prinzip ab: Jedes Wort könnte eines zu viel sein. Auch wenn man fairerweise festhalten muss, dass die Lernkurve seit Hefenhofen nach oben zeigt.

Auch Drittklässlerinnen werden ernst genommen

Aber auch von dort aus ist es noch ein grosser Schritt zum Modell Martin. Da lädt einer eine Drittklässlerin, die ihm wegen der coronabedingten Absage des Skilagers einen kritischen Brief geschrieben hat, postwendend ins Regierungsgebäude ein. Sitzt mit ihr zusammen und erklärt, weshalb die Dinge nun einmal so sind, wie sie sind. An der Eröffnung des schweizweit einzigartigen Impfschiffs wird Bundesrat Alain Berset persönlich vor Ort sein. Und Martins Handschrift trägt beispielsweise auch das «Coronafenster» im Grossen Rat, mit dem das Parlament Informationen aus erster Regierungshand erhält.

Eine neue Generation Politiker

Alles Show? Zum Teil sicher. Aber immerhin gut gemachte PR. Und vor allem: Kommunikation ist zwar nicht alles, aber im heutigen medialen und politischen Umfeld schon sehr viel.

«Es ging in der Politik schon immer nicht nur darum, was ich sage, sondern auch wie ich es sage. Wie man etwas verkauft.»

Auch in dieser Beziehung ist mit Urs Martin eine neue Generation Politiker im Thurgauer Regierungsgebäude angekommen.

Der Fauxpas einer Firma aus Zürich

Klar: In dieser Ausnahmesituation, in der wir uns schon seit einem Jahr befinden, knirscht es auch in der Thurgauer Politik mächtig im Gebälk. Die Geschichte mit dem Milliardär war ein (von einem Unternehmen mit Hauptsitz in Zürich verursachter) Fauxpas, den auch der eloquenteste Thurgauer Gesundheitsdirektor im Nachhinein nicht schönreden kann. Und dass sich der Thurgau bei der ersten Impfrangliste als Tabellenletzter national vorführen lassen musste, ist dem Image ebenfalls nicht förderlich. Wobei sich hier die Tatsache, dass der Thurgau im Gegensatz zu andern Kantonen die zweite Impfdosis brav auf die hohe Kante legt, noch bezahlt machen dürfte. Gut möglich, dass es in Kürze heisst: Wir waren nicht bei den Ersten, dafür haben wir länger durchgehalten.

Neue Standards gesetzt

Auch in Urs Martins Krisenmanagement läuft nicht alles rund. Und in einer solchen Superkrise könnten ein paar Jahrringe mehr im Regierungsrat nicht schaden.

Dass ausgerechnet der neu gewählte Regierungsrat mit dem Hauptschlachtfeld der Coronakrise betraut worden ist, kann durchaus hinterfragt werden.

Was haben sich die Altgedienten im Regierungsgebäude dabei gedacht? Aber Urs Martin hat die Herausforderung unerschrocken und mit der ihm eigenen Energie angenommen. Er führt und er führt das Wort. Und es ist nicht übertrieben festzustellen, dass der Neo-Regierungsrat als Profi in Sachen Kommunikation hier neue Standards im Thurgauer Regierungsgebäude gesetzt hat. Das Virus ist gleichsam angekommen. Hoffentlich lassen sich auch die übrigen Regierungsmitglieder davon anstecken.