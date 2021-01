Interview «An Wettkämpfen bin ich teils zu locker»: Die Thurgauer Sportschützin Sarina Hitz möchte Profi werden Die 20-jährige Maurerin hat Grosses vor: Die Olympischen Spiele sind ihr Ziel. Die Schweizer Meisterin vermisst bei all dem Training und den Wettkämpfen dennoch ihre Arbeit als Schreinerin. Interview: Sabrina Manser 16.01.2021, 10.30 Uhr

Als Schützin haben Sie nun von den Juniorinnen zur Elite gewechselt.

Sarina Hitz: Genau. Bis jetzt hatten wir noch kaum Wettkämpfe, daher weiss ich noch nicht genau, wo ich in der Elite stehe. Wegen der Alterseinteilung hat es aber viel mehr Athleten als vorher bei den Junioren, somit hat es auch mehr gute Schützen.

Der Druck steigt.

Ja. Bei den Junioren hatte ich das Glück, dass ich schon früh bei den Besten war. Wenn es mal nicht so gut lief, war es nicht so tragisch. Bei der Elite sind die Unterschiede der Leistungen nicht so gross. Einen schlechten Wettkampf kann ich mir nicht erlauben.

Motiviert Sie das oder schüchtert es ein?

Beides. Einerseits ist der Respekt, ob ich mithalten kann. Andererseits ist es auch schön, Konkurrenz zu haben. Ich habe mehr Biss, um mal länger zu trainieren. Zudem kann ich mich besser vergleichen. Bei den Junioren war ich am Schluss die Älteste, die anderen waren eine Stufe unter mir. Da fehlte der Druck etwas.

Zur Person Schützin Sarina Hitz hat 2019 die Schweizer Meisterschaft Gewehr 50 Meter liegend der Juniorinnen U21 gewonnen. Ebenso hat die 20-Jährige im Juniorinnenteam bei der Europameisterschaft den ersten Platz beim 50-Meter-Schiessen geholt. Sarina Hitz ist in Mauren aufgewachsen und hat letztes Jahr die Ausbildung zur Schreinerin absolviert. Im Schützenverein Berg ist sie seit elf Jahren, im Weinfelder Schützenverein seit fünf. Momentan besucht Hitz die Spitzensport Rekrutenschule in Magglingen. (mas)

Sie besuchen derzeit die Spitzensport Rekrutenschule in Magglingen. Warum haben Sie sich dazu entschieden?

Es ist ein Vorteil für Randsportarten, um während der RS 18 Wochen lang trainieren zu können. Auch beim WK sind Trainings und Wettkämpfe geplant.

Wie sieht Ihr Alltag dort aus?

In den ersten Wochen hatten wir halbtags die Grundausbildung. Am Nachmittag wurde trainiert. Gleich in Biel hat es Schiessanlagen. Jetzt trainieren wir die ganze Woche dort.

Wie gefallen Ihnen die Teile der militärischen Grundausbildung?

Wir hatten Zugschule, sind in den Wald gegangen und haben Beobachtungsposten gebaut, waren wandern. Diese Dinge gefallen mir auch gut.

Was machen Sie nach der Rekrutenschule?

Ich möchte Teilzeit arbeiten und weiter trainieren. Einmal pro Monat werde ich eine Woche lang in Magglingen mit dem Eliteteam trainieren.

Vor einem Jahr wollten Sie Vollprofi werden. Wie steht es jetzt darum?

Jetzt bei der RS merke ich, dass mir der Ausgleich zum Schiessen fehlt. Deshalb möchte ich, wenn möglich, nebenbei als Schreinerin arbeiten, das ist mein Traumberuf. Aber wenn man zur Weltspitze gehören will, muss man sich komplett dem Sport widmen. Vollprofi zu werden, ist sicher ein Ziel.

Welche konkreten Ziele haben Sie?

Ich bin nun mein erstes Jahr bei der Elite und möchte an erste internationale Wettkämpfe mitgehen – wenn es dann welche gibt. Ich möchte mich bei der Elite durchsetzen. Dann vielleicht an die EM und WM, später an die Olympischen Spiele. Es wird aber mindestens bis 2028 dauern, bis ich für die Spiele bereit bin.

Was fasziniert Sie am Schiesssport?

Es ist das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Es ist zwar körperlich nicht wahnsinnig anstrengend, aber man muss parat sein. Ein Wettkampf dauert bis zu drei Stunden. Da ist man mit sich und seinen Gedanken alleine. Man muss sehr konzentriert sein, aber auch nicht zu verkrampft. Es kommen immer wieder neue Probleme hinzu, die es zu lösen gilt.

Was für Probleme?

Beim Luftgewehr kann man sehr viele Einstellungen vornehmen, bis es auf den Körper passt. Hinzu kommt das Technische: das Zielen, der Atemrhythmus, das Abdrücken.

Wie haben Sie geübt, als Trainings nicht möglich waren?

Während des Lockdowns habe ich zu Hause Trockentraining gemacht. Das heisst, ich habe an der Wand einen Punkt aufgehängt und habe dann Trockenanschläge gemacht.

Trockenanschläge?

Eigentlich ist es ein normaler Schussablauf, einfach ohne Munition. Es klickt bloss, wenn man den Abzug drückt.

Dann sieht man gar nicht, wo man hinschiesst.

Genau, das ist das Langweilige daran. Aber der Vorteil ist, dass man auf den Körper hört und in sich hineinfühlt. Man spürt Dinge, die man sonst gar nicht merken würde. Sonst fokussiert man sich oft zu fest auf den Schuss.

Was haben Sie anders gespürt?

Es ist zum Beispiel die Balance, auf die ich dann mehr achte. Oder ich merke, dass ich nach einer Stunde den Oberschenkel mehr anspanne. Auf diese Dinge schaut man beim Schiessen mit Munition zu wenig.

Sind Sie nervös vor Wettkämpfen?

Meistens nicht. Je grösser der Wettkampf, desto weniger nervös bin ich. Manchmal bin ich fast zu locker, weil ich schon Tage zuvor versuche, ruhig zu bleiben.

Sarina Hitz ist vor Wettkämpfen kaum nervös. Bild: Andrea Stalder

Gibt es einen Wettkampf, der Ihnen besonders in Erinnerung geblieben ist?

Es sind verschiedene. Es geht nicht mal so sehr um den Wettkampf, sondern um das Zusammensein mit dem Team. Es ist schön, wenn man im Ausland ist, gemeinsam trainiert und am Abend in die Stadt geht.

Womit beschäftigen Sie sich auf den langen Reisen?

Wenn wir in einem kleinen Bus unterwegs sind, dann jassen wir, schauen einen Film, reden oder schlafen einfach.

Kommen Sie jeweils gerne wieder nach Hause?

Ja, um wieder etwas Normalität zu haben und arbeiten zu gehen. Das Schreinern vermisse ich jetzt in der RS schon.

Worauf freuen Sie sich an einem freien Wochenende?

Ausschlafen, mit der Familie gemütlich zmörgelen, zur Abwechslung mal nichts tun.

Wie war es, als Sie noch in der Ausbildung waren?

Es war alles ziemlich durchgeplant mit Lernen, Training, Wettkämpfen. Jetzt weiss ich manchmal gar nicht so recht, was ich mit der frei gewordenen Zeit anfangen soll.

Was machen Sie, um gesund zu bleiben?

Velo fahren, ich bin jeweils mit dem Velo zur Arbeit gegangen. Mit einer Kollegin gehe ich ab und zu joggen.

Haben Sie ein Vorbild?

Oft sind es einzelne Eigenschaften von Personen, die ich bewundere. Zum Beispiel Zielstrebigkeit oder wenn jemand trotz des Erfolges auf dem Boden bleibt.

Welche Eigenschaften haben Sie von Ihrem Vater?

Das Handwerkliche. Ich habe schon als Kind in der Werkstatt von meinem Vater gesägt und gehämmert. Ausserdem ist er auch im Schützenverein.

Und von der Mutter?

Das Musikalische. Meine Mutter spielt Handorgel, ich Gitarre. Das mache ich nur nebenbei.

Was möchten Sie unter allen Umständen in Ihrem Leben machen?

Ich möchte etwas von der Welt sehen.