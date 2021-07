Ohne Gegenstimme hat der Grosse Rat am 7. Juli auch einem Zusatzkredit von 1,37 Millionen Franken für die Sanierung des Gästehauses der Klinik St. Katharinental für mehr Bettenkapazität bewilligt. Der Zusatzkredit wurde nötig, weil die Projektanpassung zeitlich nicht für das Budget 2021 reichte. Dass die Spital Thurgau AG den Reha-Standort Diessenhofen stärken will, wird erfreut aufgenommen. (has)