Leader Volley Amriswil kassiert erste Niederlage

Volleyball Erste Niederlage für Volley Amriswil Die Thurgauer NLA-Volleyballer verlieren zu Hause gegen Lausanne UC mit 1:3. Für die Amriswiler ist es die erste Niederlage in dieser Saison. Bernhard Windler 12.12.2021, 16.55 Uhr

Die Amriswiler Dima Filippov (hinter dem Netz, links) und Karim Zerika bringen einen Angriff erfolgreich zu Ende. Doch das klappte insgesamt zu selten. Mario Gaccioli

Im letzten Meisterschaftsspiel vor drei Wochen gegen Luzern war Volley Amriswil noch haarscharf an der ersten Niederlage vorbeigeschrammt. Gegen einen stärkeren Gegner reichte diesmal eine vergleichbare Leistung nicht mehr. Lausanne gewann gegen die erneut enttäuschenden Thurgauer klar und verdient mit 3:1 Sätzen.

Coach Serramalera musste in dieser Begegnung auf den verletzten Mitte-Angreifer Facundo Imhoff verzichten. So bildeten erstmals die beiden Schweizer Internationalen Mischa von Burg und Karim Zerika das Mitte-Duo. Im ersten Satz befanden sich die Amriswiler über weite Strecken knapp im Hintertreffen. Nach dem 14:15 erlitten die Platzherren eine unerklärliche Schwächephase. Von den elf letzten Punkten des Satzes ging gerade noch einer an Amriswil.

Grosse Probleme bei der Service-Annahme

Nachdem Quentin Zeller kurz vor Ende des ersten Satzes den Platz von Björn Höhne eingenommen hatte, starteten die Amriswiler mit Zeller in den zweiten Satz. Auch da lag man über weite Strecken im Rückstand, ehe nach dem 11:13 ein Ruck durch die Mannschaft ging. Es gelang zunehmend besser, den Kubaner Ramirez am Skoren zu hindern. Bei den Amriswilern glänzte zu diesem Zeitpunkt Diagonalangreifer Milija Mrdak mit vielen schönen Punkten. Die einmal erreichte klare Führung gab das Heimteam bis zum Satzende nicht mehr ab.

Nach der Lausanner 2:1-Führung im dritten Satz resultierten aus den folgenden sieben Bällen sechs Aufschlagfehler zum 5:5. Beim Stande von 13:13 folgte eine Aufschlagserie von Mrdak, die eine 17:13-Führung einbrachte. Doch die Amriswiler Annahme sündigte gegen den Float-Aufschläger Damian Hudzik Mal für Mal, und bei 18:18 hatte Lausanne schon wieder gleichgezogen. In der Schlussphase des Satzes tat vor allem Georg Escher, der letztes Jahr noch für Amriswil gespielt hatte, seinem ehemaligen Team weh. Der Amriswiler Satzverlust war alles andere als zwingend.

Vierter Satz ist hart umkämpft

Auch der vierte Satz war eine hart umkämpfte Angelegenheit. Ab Satzmitte legten die Amriswiler jeweils mit ein oder zwei Punkten vor. Beim Stande von 21:20 zu Gunsten der Platzherren spedierte Karim Zerika eine grosse Chance um Millimeter ins Out. Lange Ballwechsel waren jetzt die Regel, und das Spiel wogte hin und her. Statt mit 23:22 in Führung zu gehen, endete ein Angriffsball von Mrdak im Netz. Und wieder gerieten die Amriswiler bei Aufschlag Hudzik in die Defensive, was Escher zum 24:22 nutzte. Einen ersten Matchball wehrten die Amriswiler noch ab, doch dann machte Mathias Montavon mit einem Blockout-Ball den Sack für die Gästemannschaft aus Lausanne zu.

Amriswil – Lausanne 1:3 (15:25, 25:19, 22:25, 23:25)

Tellenfeld, Amriswil – 670 Zuschauer – 1. SR: Kälin/ 2. SR: Simonovic.

Amriswil: Höhne, von Burg, Mrdak, Sosa, Zerika, Filippov, Diem (Libero). Lausanne: Hudzik, Ramirez, Montavon, Escher, Ulrich, Prével, Cardillo/Basile (Liberos).