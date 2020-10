Am Motocross in Anetswil bei Wängi war der tiefe Boden der grössere Stimmungskiller als die Maskenpflicht im Festzelt Wetterbedingt war in Anetswil nur der Renntag am Sonntag möglich. Für dessen Organisation bekam die Veranstalter um OK-Chef Pirmin Geering aber umso mehr Lob ausgesprochen. Christoph Heer 11.10.2020, 17.45 Uhr

Am Motocross Anetswil: ein umkämpftes Rennen im zweiten Durchgang des Backyard-Racing-U16-Cup. (Bild: Donato Caspari)

Am Motocross in Anetswil bei Wängi. (Bild: Donato Caspari)

Es sind genau solche Anlässe, die aktuell wieder für etwas Normalität sorgen. Die Maskenpflicht im Festzelt am Motocross-Renntag in Anetswil bei Wängi war kein Stimmungskiller. Denn die Cracks auf zwei Rädern sorgten schliesslich im Freien für Furore. Ob in unterschiedlichen Plauschkategorien oder bei den Lizenzierten, ob vorne weg oder eher gemächlich hinter dem Hauptfeld: Waghalsige Sprünge, nervenaufreibende Überholmanöver und glimpflich abgelaufene Stürze gab es zuhauf. Das war definitiv Motocrosssport vom Feinsten, den die Zuschauer mit Applaus honorierten.

Am Motocross in Anetswil bei Wängi. (Bild: Donato Caspari)

Den Organisatoren um OK-Präsident Pirmin Geering gilt das grösste Lob. Wiederum haben sie – zwar nur für einen Renntag, was bedauerlich war – für hervorragende Voraussetzungen gesorgt. Hautnah verfolgte das Publikum die spannenden Rennen. Am zahlreichsten standen die Besucher am KTM-Sprung, ganz in der Nähe des Festzelts. Die spektakulären Sprünge und die starken Fahrerleistungen wurden zahlreich in Bild und Film festgehalten.

Am Motocross in Anetswil bei Wängi. (Bild: Donato Caspari)

Trotz Regen hält die Strecke lange

Am Motocross in Anetswil bei Wängi. (Bild: Donato Caspari)

Wer sich im Fahrerlager umhörte, dem wurde oftmals erörtert, dass die Rennpiste am Sonntag als «perfekt» eingestuft wurde. Tatsächlich hielt sie den Motocrossrädern lange stand – und dies, obschon es in der Nacht auf Sonntag noch kräftig geregnet hatte. Ein Fahrer der Kategorie «Plausch Fun» sagte:

«Genauso muss es sein. Nicht zu kalt, nicht zu heiss und ein Boden, der nicht zu tief ist.»

Ein anderer meinte indes, dass es ihm nicht dreckig genug sein kann. «Es bitzeli dreckele muess es», sagte er lachend nach seinem zweiten Lauf in der Kategorie «Plausch Race». Das Publikum strömte am Sonntagmorgen schon äusserst zahlreich an die Piste. Das sei aber ganz normal, erklärte ein Streckenposten.

Am Motocross in Anetswil bei Wängi. (Bild: Donato Caspari)

«Unsere Rennen werden stets, also schon zu den Trainings- und Zeittrainingsfahrten am Morgen früh, von vielen Zuschauern verfolgt.»

Das sagte er. Wenig später hielt der Streckenposten seine gelbe Flagge hoch, ein Fahrer verlor die Kontrolle über seine Maschine, und bis dieser sie wieder aufgerichtet hatte, galt diese Flagge als Warnung für die nachkommenden Piloten.

Am Motocross in Anetswil bei Wängi. (Bild: Donato Caspari)

Im Festzelt liefen gleichzeitig Fritteuse und Grill auf Hochtouren. Das gehört ebenso zu einem Motocross wie die tadellose Einhaltung der einstündigen absoluten Motorenruhe während der Kirchenruhe am Morgen und dann auch während der Mittagspause.