«Am Hörnli ist ein Wolfsrudel vorstellbar»: Thurgauer Jäger im Streitgespräch zur Revision des Jagdgesetzes Das revidierte Jagdgesetz ist selbst unter den Jägern umstritten. Jagd-Thurgau-Präsident Walter Schmid im Gespräch mit dem Tuttwiler Jäger Martin Ebner. Silvan Meile 07.09.2020, 05.00 Uhr

Gespräch unter Jägern: Der Tuttwiler Martin Ebner unterhält sich mit Walter Schmid, Präsident von Jagd Thurgau, über das neue Jagdgesetz. Bild: Andrea Stalder

Wie gehen Sie als Präsident der Jäger damit um, dass selbst aus den eigenen Reihen Stimmung gegen das neue Jagdgesetz gemacht wird?

Walter Schmid: Natürlich akzeptieren wir andere Meinungen. Als Thurgauer Jäger, die nicht stark vom neuen Gesetz betroffen wären, versuchen wir aber grundsätzlich, die Jäger anderer Kantone zu unterstützen. Das neue Gesetz hat vor allem Auswirkungen in den Bergkantonen.

Was würde das neue Gesetz, über das am 27.September abgestimmt wird, an der Jagd im Kanton Thurgau ändern?

Schmid: Am meisten ändert sich in der Wasservogeljagd. Jagdbar bleiben nur noch drei Entenvogelarten. Zwölf Arten werden neu geschützt. Von diesen wurden im vergangenen Jahr im Thurgau 50 Tiere geschossen. Das ist also marginal.

Herr Ebner, was stört Sie denn am neuen Jagdgesetz?

Martin Ebner: Mich stört etwa, dass sich die Diskussion fast ausschliesslich auf den Wolf fokussiert. 1986 wurde letztmals ein neues Jagdgesetz ausgearbeitet. In dieser Zeit hat sich einiges aufgestaut, das man im neuen Jagdgesetz berücksichtigen sollte.

An was denken Sie dabei?

Ebner: Beispielsweise den Schutz von Arten, die teilweise auf der Roten Liste stehen: Schneehuhn, Birkhahn, Schnepfe. Solche Arten stehen in den Bergen enorm unter Druck, etwa durch Skifahrer oder Wanderer. Und jetzt sollen sie weiterhin bejagt werden dürfen. Die Bergkantone haben Jäger und Bevölkerung des Mittellands majorisiert. Was der Bundesrat ursprünglich als Gesetz ins Parlament brachte, fand ich vernünftig. Das wäre für mich kein Grund gewesen, dagegen anzukämpfen.

Sie stören sich daran, dass der Artenschutz ausgehöhlt würde?

Ebner: Er wird sogar massiv ausgehöhlt! Der Wolf und etwa ein halbes Dutzend weitere ‹regulierbare› Arten sollen in die Kompetenz der Kantone zu liegen kommen. Das ist ein Pferdefuss. Damit ist eine rote Linie überschritten worden. Das führte zum Referendum.

Sie haben die Befürchtung, dass auch der Biber oder der Luchs schnell auf diese Liste der jagdbarer Arten genommen werden kann?

Ebner: Natürlich. Und zwar unter den gleichen Bedingungen wie für den Wolf. Wenn also nur schon ein Schaden droht, sollen diese Arten geschossen werden können. Im Thurgau könnte das den Biber treffen.

Am 27. September kommt das neue Jagdgesetz zur Abstimmung.

Bild: Andrea Stalder

Schmid: Der Biber ist nun aber ein ganz schlechtes Beispiel. Das neue Gesetz beinhaltet ausdrücklich eine angepasste Regelung. Infrastrukturschäden, die der Biber verursacht, sollen künftig abgegolten werden. Etwa die Reparatur einer unterhöhlten Privatstrasse wird künftig von der öffentlichen Hand bezahlt. Das ist eine äusserst positive Seite dieses Gesetzes und schützt schliesslich den Biber. Übrigens hat man die Tiere bisher bei Problemen gefangen und in eine andere Region versetzt. Es wird nie vorkommen, dass ein Thurgauer Jäger einen Biber schiesst. Das würde höchstens ein Jagdaufseher oder Wildhüter machen. Im Kanton Thurgau wird auch niemals ein Jäger einen Wolf schiessen.

Der Wolf machte kürzlich einen Streifzug durch den Thurgau und riss sechs Schafe, bevor er wegen einer Krankheit geschossen wurde. Wie muss hier mit dem Wolf umgegangen werden?

Schmid: Im Thurgau findet er nicht den perfekten Lebensraum. Wir haben nicht die grossen, zusammenhängenden Wälder, wo er in Ruhe jagen kann. Wir sehen das auch bei den Luchsen. Sie ziehen meistens nur während weniger Wochen hier durch.

Aber er könnte sich vielleicht im südlichen Hinterthurgau wohlfühlen?

Ebner: Im Hörnligebiet kann ich mir schon vorstellen, dass sich mal ein Wolfsrudel bilden könnte. Er ist sogar noch weniger empfindlich als der Luchs, der sich dort wieder ansiedelt. Aber der optimale Lebensraum ist es sicher nicht.

Schmid: Er findet hier niemals die gleiche Nahrungssituation. Im Vergleich: Im Kanton Graubünden werden in diesem Jahr auf der Jagd 5500 Hirsche geschossen. Dort hat der Wolf ganz andere Voraussetzungen, um an Wildtiere zu kommen.

Wie viele Hirsche werden denn im Thurgau geschossen?

Schmid: Im letzten Jahr waren es sieben.

Ebner: Bei uns wären eher die Rehe das Futter für Wölfe.

Ein Jäger auf der Jagd.

Symbolbild: Lukas Lehmann / KEYSTONE

Oder die Wildschweine?

Ebner: Sie auch. Und natürlich die Schafe, sie liegen auf dem Präsentierteller. Der Wolf ist ja nicht Vegetarier und nimmt, was einfach zu reissen ist.

Wie muss man auf Streifzüge des Wolfs durch den Thurgau reagieren?

Schmid: So, wie wir das beim Luchs machen: Wir schauen zu.

Das ist aber beängstigend für Halter von Herdentieren.

Schmid: Im Thurgau ist ein sehr gutes Alarmsystem aufgebaut worden. Dieses informiert Schafbesitzer sehr rasch, wenn sich ein Wolf in der Nähe aufhält.

Der Thurgau kann also durchaus noch etwas wilder werden?

Schmid: Ja. Und genau das ist ein Aspekt im neuen Jagdgesetz, den ich sehr schätze. Es ist klar ausgewiesen, dass man in den Regionen Wildtierkorridore ausscheiden muss. Dafür werden auch Bundesgelder gesprochen. Das gäbe natürlich schon eine gewisse Dynamik, wenn die Wildtiere besser Autobahnen überqueren könnten.

Das muss Sie, Herr Ebner, doch freuen. Sie fordern ja eine solche Wildbrücke über die Autobahn A1 bei Wängi.

Ebner: Da wird wieder Sand in die Augen gestreut. Für die Ausscheidungen der Wildtierkorridore sind die Kantone zuständig. Sie sind aber in Verzug. Deshalb legte nun der Bund den Finger darauf, mehr nicht. Ich fordere seit 15 Jahren einen Wildtierkorridor über die Autobahn. Der Thurgau hat einen solchen im Richtplan vorbildlich ausgeschieden. Aber es passiert nichts.

Schmid: Das Bundesamt für Strassen sagt eben, sie würden warten, bis die nächste Autobahnsanierung ansteht.

Ebner: Eine solche sollte gemäss Astra 2024 oder 2025 kommen. Ich hoffe, dass dann der Kanton einen Wildtierkorridor erstellt. Aber ich glaube nicht daran, dass dank diesem neuen Jagdgesetz eine Welle von Autobahnüberführungen für Wildtiere kommt. Für mich überwiegen die Nachteile des neuen Gesetzes, deshalb lehne ich die Revision ab.

Schmid: Bei mir ist es umgekehrt. Mit diesem Gesetz können wir leben. Es ist in vielerlei Hinsicht besser, als was wir heute haben. Das heutige Gesetz ist veraltet. Die Situation mit den Grossraubtieren ist nicht berücksichtigt. Als es damals in den 80er-Jahren ausgearbeitet wurde, gab es mit ihnen keine Probleme, weil diese Tiere nicht mehr vorkamen. Nun steigen ihre Bestände aber sehr stark an.

Ebner: Sogar die Bejagung von geschützten Wildtieren in Wildtierschutzgebieten soll ermöglicht werden. Das ist doch verrückt. Artenschutz muss Sache des Bundes bleiben. In der Surselva bewilligte er im vergangenen Jahr den Abschuss von drei Welpen eines Wolfsrudels innerhalb von zehn Tagen. Zu sagen, das sei viel zu bürokratisch, ist Habakuk.

Schmid: In diesem Fall erteilte der Bund die Bewilligung tatsächlich zügig. Neu soll der Bund aber Rekursstelle bleiben. Und in der Verordnung steht klar: Die Kantone dürfen Arten nicht gefährden. Das neue Gesetz erteilt den Kantonen sicher nicht einen Freipass für Abschüsse, wie das jetzt dargestellt wird.

Also kein Freipass?

Ebner: Natürlich haben der Bund und die Verbände ein Rekursrecht. Das kommt dann vor ein kantonales Verwaltungsgericht. Es glaubt doch niemand, dass etwa im Wallis, wo im Parlament eine Initiative für einen Kanton ohne Grossraubtiere angenommen wurde, ernsthaft ein Abschussgesuch abgelehnt wird. Der Druck auf die Entscheidungsträger in den Kantonen steigt enorm. In der Verordnung ist neu ausserdem geregelt, dass bei Rissen ohne Herdenschutz keine Abgeltungen mehr bezahlt werden. Das erhöht den Druck auf den Wolf zusätzlich.

Schmid: Es ist schwierig, von hier über die Situation in den Bergkantonen zu urteilen. Ich bin der Meinung, dass sie fähig sind, mit diesen Situationen umzugehen. Wenn Kantone dieses Gesetz missbrauchten, würde das stark auf sie zurückschlagen. Es würde ein sozialer Druck entstehen, der nicht unterschätzt werden darf.