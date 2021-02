AM EIGENEN LEIB ERFAHREN Komplett nüchtern in einem finnischen See: Ein gelernter Automechaniker bietet in Frauenfeld eine neue Art der Entspannung an TZ-Redaktor Mathias Frei probiert im Frauenfelder Langdorfquartier eine Aufwasser-Massageliege gegen den Coronablues aus und schläft dabei ein. Mathias Frei 22.02.2021, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tiefenentspannt: Mathias Frei auf der Massageliege.

Bild: Donato Caspari

Atmen. Atmen nicht vergessen. Oder egal. Einfach sein. Es kitzelt einen am ganzen Körper. Da liegt man nun mitten in einem finnischen See – und denkt an nichts. Nein, nicht ganz, am Anfang denkt man daran, sich zu merken, wie das ist, um es danach beschreiben zu können, trocken in einem finnischen See zu liegen im ehemaligen Tuchschmid-Verwaltungsgebäude im Frauenfelder Langdorf. Dann vergisst man langsam, zu denken, langsam zu denken. Gänsehaut. Schuld daran ist dieses Glücksgefühl. Das vegetative Nervensystem steuert die Kontraktion der Haarbalgmuskeln, sodass sich die Haarfollikel über die Hautoberfläche erheben. Das nennt sich Piloerektion. Genug gedacht. Wieder einsinken. Es erinnert einen an die Szene in «Trainspotting», als sich Mark einen Schuss setzt. Im Hintergrund läuft «Perfect World» von Lou Reed. Der Teppich unter seinem Körper gibt nach wie weiche Butter. Er versinkt einfach, Mutter Erde nimmt ihn in sich auf. Aber das hier läuft komplett nüchtern ab.

Das Wasser ist 35 Grad warm, Körpertemperatur. So muss der Körper nicht auf die Temperatur reagieren. Man kommt schneller in den sogenannten Alpha-Zustand. Oder auch: Trance. Ich liege auf der Medistream-Spa-Aufwasser-Massageliege. Es läuft nicht «Perfect World», obwohl es passte, sondern in angenehmer Lautstärke End-90er-Loungemusik, wahrscheinlich von der Café-del-Mar-Compilation Volume 27 oder 49. Es duftet angenehm. Sowieso: Das ist sehr angenehm. So ist das Angebot auch angepriesen worden auf der Facebook-Gruppe «Du bisch vo Frauefeld, wenn...». Gegen Alltagsmüdigkeit, gegen den Coronablues. Ideal für einen gestressten Journalisten. Also am besten mal ausprobieren. 20 Minuten auf der Liege kosten 20 Franken. Im Nachhinein kann ich nur sagen: Es lohnt sich auf jeden Fall.

«Der Medistream ist für mich der Türöffner.»

Andy Knöpfel.

Bild: Donato Caspari

Das sagt Andy Knöpfel. Er ist das Gesicht hinter Impulsgeber, wie sein Unternehmen heisst. Der Begriff Coach ist für den 47-Jährigen ein absolutes Unwort. Besser: Er arbeitet mit Menschen. Ein Menschenarbeiter. Oder auch: Möglichkeitenkatalysator. In einer Ecke von Knöpfels Räumlichkeiten steht eine Flipchart mit einem Flussdiagramm. Ob man glücklich sei, steht zuoberst. Knöpfel sagt: «Ich versuche, auf die wichtigen Dinge im Leben zu fokussieren.» Er spricht nicht von Problemen, sondern von Potenzial. Sein Beruf ist es, Menschen Impulse zu geben, umzudenken. Knöpfel wirkt sehr geerdet.

«Ich bin nicht religiös, glaube vielmehr an eine universelle Kraft.»

Es geht ihm darum, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Knöpfel ist gelernter Automechaniker, hat danach Autos verkauft, dann für eine Krankenkasse gearbeitet. Dort wurde er konfrontiert mit Krankheitsbildern wie Depression oder Burn-out. Auch eigene Versehrtheiten hätten ihn geprägt, sagt er. Vor zwei Jahren begann er, Medizinalprodukte zu verkaufen. Impulsgeber gibt es seit Anfang Januar. «Etwa 50 Leute lagen bisher auf dem Medistream.»

Mitten in einem finnischen See.

Bild: Donato Caspari

Diese Aufwasser-Massageliege ist für maximal 200 Kilogramm Gewicht ausgelegt. Das passt. Es gibt verschiedene Einstellungen. Die Intensität kann man selber steuern. Mit bis zu sieben Bar Druck schiessen Wasserstrahlen durch den 430-Liter-Tank auf die schwarze Naturkautschukmatte, auf der man liegt. Die Wasserstrahlen beginnen am Kopf oben, bewegen sich zu den Füssen hinunter, wieder hoch und wieder hinunter. Es blubbert angenehm. Die Massageliege steht in einem Foto-Paravent. Draussen finnischer Wald, drinnen finnischer See. Das beruhigt.

«Eine Überreizung durch den Medistream ist nicht möglich.»

Knöpfel sagt das. Heisst: Man könnte sich jeden zweiten Tag drauflegen. Sinnvoll seien aber nicht mehr als 20 Minuten. Weil man danach in die Tiefenentspannung abgleitet. Ist wie beim Schlafen: Wenn man sich für eine Stunde hinlegt, ist man erschöpfter als nach einem Powernap. Ich jedenfalls bin ziemlich schnell so entspannt, dass ich einschlafe. Wahrscheinlich schnarche ich. Irgendwann ertönt ein leiser Pfeifton. Fertig. Und es ist einfach nur gut.

Impulsgeber, Andy Knöpfel, Langdorfstrasse 26, Frauenfeld. www.impulsgeber.health