Am Degustationssonntag war im Thur- und Seebachtal trotz Dauerregen immer Sonne im Glas Wettertechnisch feucht, aber sonst sehr fröhlich: Sieben Winzerbetriebe des Vereins Genussthur aus dem Thur- und Seebachtal luden am Sonntag zu besonderen Weindegustationen und Geselligkeit. Evi Biedermann 30.08.2020, 17.39 Uhr

Ein vergnügte Damenrunde bei Haag-Weine, Hüttwilen. (Bild: Reto Martin)

Wettermässig gab es am Sonntag nur eine Stimmung: nass. Hans-Peter Wägeli und die Gäste, die auf seinem Hof in Buch vor einem Glas Wein sassen, liessen sich darob die Laune nicht verderben. Es waren nicht so viele wie gewöhnlich an Degustationstagen. Dafür musste man aber auch nicht ständig darum bemüht sein, sich nicht zu nahe zu kommen.