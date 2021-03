ALTSTADT «Wir wollten niemanden verärgern»: Unmut wegen rechtswidrigem Parkhinweis in der Frauenfelder Mittelgasse Seit dieser Woche gibt's in der Altstadt mit «Regionah» ein neues Lebensmittelgeschäft. Dessen Betreiberinnen haben mit einem Hinweisschild in der Mittelgasse Verwirrung gestiftet. Samuel Koch 04.03.2021, 04.30 Uhr

Blick in die Mittelgasse zwischen den Altstadthäuserreihen mit vereinzelt parkierten Autos. Bild: Kevin Roth

Ohne böse Absicht. So haben Monika Bünter und Jasmin Schibli hinter ihrem neuen Lebensmittelgeschäft «Regionah» in der Frauenfelder Altstadt eine kaum sichtbare Tafel montiert mit der Aufschrift: «Regionah Reserviert.» Das hat im Umfeld des Ladens an der Zürcherstrasse 174 nicht allen gefallen, wie Bünter und Schibli sagen.

Der rechtswidrige Parkhinweis, der einigen sauer aufstösst. Bild: Samuel Koch

In einem Schreiben, das sie mit einem Willkommensgutschein für ihren seit Dienstag geöffneten Laden an alle Anwohner der Altstadt verschickt haben, steht:

Monika Bünter, Co-Betreiberin «Regionah». Bild: Samuel Koch

«Wir möchten gerne betonen, dass dies kein rechtsgültiges Parkverbot darstellt.»

Denn Parkplätze in der Mittelgasse zwischen der Häuserreihe an der Freie- und der Zürcherstrasse in der Altstadt sind ein rares Gut. Der Parkhinweis, den sie scheinbar in Absprache mit der Stadt aufgehängt haben, habe zu Missverständnissen geführt. Denn für die Anlieferung ihrer regionalen Produkte, die sie in ihrem Laden feilbieten, benötigen Bünter und Schibli möglichst einen Parkplatz in unmittelbarer Nähe. «Da wir mit vielen Kleinproduzenten zusammenarbeiten, holen wir oft unsere Waren selbstständig bei den Produzenten in der Region ab», sagt Bünter. Da sei es schwierig vorstellbar, alles vom Bankplatz oder gar vom Parkhaus Altstadt zum Laden zu tragen.

Bünter und Schibli seien sich der schwierigen Lage für alle Anwohner und Geschäfte bewusst, plädieren für gegenseitige Rücksichtnahme und bitten wegen des Ärgers um Entschuldigung. «Wir wollten niemanden verärgern», sagt Schibli.

Zwei Quereinsteigerinnen aus dem Detailhandel

Ihre Geschäftsidee haben Bünter und Schibli – Mutter und Tochter – trotz Coronaschwierigkeiten durchgezogen. «Wir sind zwei Quereinsteigerinnen aus dem Detailhandel», sagt die in Thundorf wohnhafte Bünter. Sie selbst habe nach einer Krankheit nur noch Gelegenheitsjobs gefunden, die sie nicht befriedigt hätten. Und Schibli habe nach ihrer Mutterschaft frischen Wind gebraucht. Die Frauenfelderin sagt:

Jasmin Schibli, Co-Betreiberin «Regionah». Bild: Samuel Koch

«Es hat nicht mehr gestimmt, und deshalb wollten wir uns selbstständig machen.»

Deshalb hätten sie im Herbst Nägel mit Köpfen gemacht und das Konzept für die Regionah GmbH ausgearbeitet. An der Zürcherstrasse 174 wollen sie mit ihren zwei Mitarbeitenden frische Produkte wie Käse, Teigwaren oder Holzofenbrot von lokalen Produzenten anbieten. Corona habe gezeigt, dass die Leute vermehrt auf Regionales aus der Nähe setzten. Deshalb glauben die beiden ans Potenzial ihrer Geschäftsidee, die erst noch pünktlich auf die Wiedereröffnung nach dem Lockdown fällt. Schibli sagt:

«Wir ziehen es jetzt knallhart durch.»

Dass sie mit dem Parkplatz in der Mittelgasse einen Fehlstart hingelegt haben, tut ihnen leid.

Durchfahrtsbreite von 3,5 Metern für die Sicherheit

Bei der Stadt hat man keine Kenntnis vom installierten Parkhinweis von «Regionah». Verbindlichkeit hat dieser nicht, sagt Werner Spiri, Leiter Amt für Sicherheit. Denn fürs Parkieren auf nicht-öffentlichen Parkplätzen in der Mittelgasse können Eigentümer von Altstadthäusern bei der Stadt pro Liegenschaft und Jahr höchstens eine Parkkarte beziehen. Entsprechend seien im vergangenen Dezember die neuen Parkkarten für 2021 vorbereitet und der Polizei zur Abgabe an die Eigentümer übergeben, meint Thomas Müller, Leiter des Amtes für Tiefbau und Verkehr. Er ergänzt:

Thomas Müller, Leiter Amt für Tiefbau und Verkehr. Bild: Samuel Koch

«Welchem Mieter die Eigentümerschaften jeweils die Parkkarte übergeben, entzieht sich unserer Kenntnis.»

Werner Spiri, Leiter Amt für Sicherheit. Bild: Reto Martin

Für die Stadt viel entscheidender ist, dass in der sonst schon engen Mittelgasse trotz parkierender Fahrzeuge genügend Platz vorhanden ist. Denn im Notfall wie bei einem Brand muss für Rettungsfahrzeuge eine Durchfahrtsbreite von 3,5 Metern gewährleistet bleiben, betont Werner Spiri. Zudem besteht weder für Gewerbetreibende noch für Mieter Anspruch auf einen fixen Parkplatz in der Mittelgasse. Die Entscheidung dafür liegt bei den Eigentümern.

Das wissen mittlerweile auch Monika Bünter und Jasmin Schibli. Sie haben für ihre Anlieferungen von den Liegenschafteneigentümern mittlerweile eine offizielle Parkkarte für den Parkplatz in der Mittelgasse bekommen. Der rechtswidrige Parkhinweis ist jetzt also definitiv obsolet.