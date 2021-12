Initiantin des Altnauer Obstlehrpfads, Rita Barth, ist verstorben

Altnau Zum Gedenken an Rita Barth: Sie kämpfte stets hartnäckig für ihre Überzeugungen Im Alter von 75 Jahren ist die Initiantin des Altnauer Obstlehrpfads, Rita Barth, verstorben. Mit ihren vielen Engagements hat sie dazu beigetragen, dass sich in Altnau und in der Thurgauer Landwirtschaft ein Tourismusbewusstsein entwickelt hat. Sabine Ruf Häni 02.12.2021, 11.48 Uhr

Rita Barth (7. April 1946 bis 21. November 2021). Bild: Donato Caspari

(12. April 2016)

«Es chunt scho guet», wer Rita Barth kannte, dem klingt diese unaufgeregte Zuversicht noch in den Ohren. Ob sie damit der Idee des Altnauer Obstlehrpfads zum Durchbruch verhalf oder einem der ersten Thurgauer Bubble-Hotels im Garten des Feierlenhofs Gastrecht gewährte, Rita Barth brachte gerne Veränderungen auf den Weg.

Widersachern nahm sie mit ihrer charmanten Art und viel Sachverstand den Wind aus den Segeln. Sie war viele Jahre Mitglied der Thurgauer Frauenzentrale und Revisorin des Thurgauer Frauenarchivs. Rita Barth kämpfte hartnäckig für ihre Überzeugungen, stets stand dabei die Sache im Vordergrund. Aber wie alle Pioniere war sie mit Ängsten und Unsicherheiten konfrontiert und manchmal auch mit Missgunst und Neid.

Dank ihr bekam Altnau den ersten Thurgauer Tourismuspreis

Christoph Tobler, ehemaliger Präsident Thurgau Tourismus, weiss, welche Verdienste Rita Barth, langjähriges Vorstandsmitglied und Vizepräsidentin, für den Tourismus im Thurgau hat.

«Sie war eine begnadete Gastgeberin und eine erfolgreiche Unternehmerin, die die Bedürfnisse der Gäste immer in den Vordergrund stellte.»

Ihr war es auch zu verdanken, dass Altnau den ersten Thurgauer Tourismuspreis verliehen bekam. 15 Jahre hat die Politikerin im Gemeinderat von Altnau gewirkt, viele Jahre das Amt der Frau Vize-Gemeindeammann bekleidet und erreicht, dass der Tourismus im Leitbild der Gemeinde verankert wurde. Früh hat sie die Chancen für die Landwirtschaft erkannt:

«Es ist wichtig, dass wir Bauern uns als Unternehmer zu erkennen geben und Einblick in unser Leben und unsere Arbeit geben.»

Gemeinsam mit dem damaligen Gemeindeammann Beat Pretali hat Rita Barth sich für den Bau des Altnauer Stegs eingesetzt. Was heute niemand im Dorf mehr missen möchte, hatte den Befürworterinnen und Befürwortern damals viel Elan und Durchhaltewillen abverlangt.

Sie hat 28 Jahre lang den Verein Ferien auf dem Bauernhof präsidiert

Die vielen Engagements von Rita Barth haben dazu beigetragen, dass sich in Altnau und in der Thurgauer Landwirtschaft ein Tourismusbewusstsein entwickelt hat. So entstanden auch die Produktlinie «Schlaraffenland Thurgau» oder der Verein Ferien auf dem Bauernhof, den Rita Barth während 28 Jahren mit viel Herzblut präsidierte.

Auch die Idee des 1.-August-Brunchs auf dem Bauernhof wurde von ihr mitinitiiert. Überhaupt, wer in Garten oder Scheune des Feierlenhofs schon einmal ein Fest feiern durfte oder mit der Familie eines der vielen Kinderangebote nutzte, weiss um die warme Gastlichkeit der Familie.

Untrennbar mit Rita Barth verbunden sind auch die beliebten Thurgauer Geschenkharässli. Gemeinsam mit anderen initiativen Bäuerinnen und Direktvermarktern hat Rita Barth diese Idee entwickelt und erstmals an der WEGA 1995 einen Prototyp präsentiert. Auch wenn die Verantwortung längst in die Hände von Thurgau Tourismus übergangen ist – «das Harässli ist für sie immer eine Herzensangelegenheit geblieben», weiss Rolf Müller, Direktor von Thurgau Tourismus.

Mit Tatkraft und einem leisen Lächeln der Zuversicht

Viele bleibende Spuren hat Rita Barth in den 75 Jahren ihres Lebens gelegt, vieles auf den Weg gebracht, viele Menschen inspiriert. Ehemalige Mitschülerinnen der Bäuerinnenschule Custerhof in Rheineck erinnern sich, wie tief beeindruckt sie vor fast 60 Jahren schon vom Können und der Schaffenskraft der jungen Rita Barth waren.

«Es war immer schön, ihr zu begegnen, ihre entgegenkommende Art tat Herz und Seele gut.»

Das sagen gute Freunde, dem kann man nur von Herzen zustimmen. Ein wunderbarer Mensch hat uns verlassen. Wir werden Rita Barth mit ihrer Tatkraft und ihrem leisen Lächeln der Zuversicht schmerzlich vermissen.