«Das Schwermetall muss der Umwelt zuliebe entsorgt werden»: Dettighofer Schützen packen die Standsanierung der Pfyner 50-Meter-Schiessanlage an Wo geschossen wird, liegt oft nicht nur Blei in der Luft, sondern aufgrund von Altlasten auch zuhauf im Boden. So muss die Gemeinde Pfyn die 50-Meter-Anlage in Dettighofen sanieren. Christof Lampart 30.03.2021, 04.10 Uhr

Stephan Fröhlich, Präsident der Sportschützen Dettighofen, vor der bereits 1998 erneuerten 50-Meter-Anlage mit den künstlichen Kugelfangkästen. Nun packen die Sportschützen im Laufe des kommenden Sommers die Beseitigung der Kugelfang-Altlasten an. Bild: Christof Lampart

Viele Schützenvereine und Gemeinden haben aus unterschiedlichsten Gründen die Sanierung belasteter Kugelfänge immer wieder hinausgeschoben. Dabei war seit Jahren klar, dass bei den allermeisten Schiessanlagen aufgrund des hohen Bleieintrages im Boden eine Sanierung der (historischen) Kugelfänge unumgänglich sein würde.

Auch im Erdreich der 50-Meter-Schiessanlage Storenberg in Dettighofen wurde eine starke Bleibelastung im Boden festgestellt, welche zum Schutz des nahegelegenen Zonehölzli-Bachs bis zum Jahre 2025 abgetragen und saniert werden muss. Allerdings lief die vom Amt für Umwelt (AfU) des Kantons gesetzte Frist für die Einreichung eines entsprechenden Baugesuches bereits Ende 2020 ab. Was die Sportschützen Dettighofen dazu veranlasste, sich frühzeitig mit der Altlastensanierung zu befassen.

Deshalb holten sie im März 2018 eine Offerte für eine Sanierung mit Altlastenuntersuchung ein. Kostenpunkt: 14'000 Franken. Wenige Monate darauf, im September 2018, wurden Bodenproben entnommen und ein Untersuchungsbericht ans AfU geschickt. Im Januar 2020 stellte das AfU den Sportschützen die Stellungnahme zum Voruntersuchungsbericht samt festgelegtem Sanierungsperimeter zu. Im März 2020 lag die Offerte fürs Sanierungsprojekt vor: 24'000 Franken, so dass sich die Gesamtkosten auf 38'000 Franken summierten.

Aus der Sicht von Stephan Fröhlich, welcher seit dem Jahr 1993 aktives Mitglied bei den Sportschützen Dettighofen und seit 2020 deren Präsident ist, hat der Verein dabei «vorbildlich gehandelt». Und das nicht zum ersten Mal:

«Umweltanliegen geniessen bei uns einen hohen Stellenwert, was sich auch darin zeigt, dass wir bereits 1998, als wir neue elektronische Scheiben einbauten, auch künstliche Kugelfangkästen installierten.»

Stephan Fröhlich, Präsident Schützenverein Dettighofen. Bild: Christof Lampart

Beim Blei im Boden, das jetzt entsorgt werden muss, handelt es sich um eine Altlast, für die viele der heutigen Schützinnen und Schützen gar nichts können. Fröhlich ergänzt: «Genauso klar ist aber auch, dass das Schwermetall der Umwelt zuliebe entsorgt und die Fläche saniert und renaturiert werden muss.»

Starke Belastung für die Vereinskasse

Trotzdem sorgt der aufzuwendende Betrag bei vielen Sportschützen für etwas «Bauchweh», stellen doch die 38'000 Franken für den Verein laut Fröhlich eine «grosse Sache» dar. «Wir müssen den Betrag vorfinanzieren», meint Fröhlich, doch die Gemeinde habe vor Baubeginn immerhin einen Betrag von 5'000 Franken zugesagt, wie Gemeindepräsidentin Jacqueline Müller auf Anfrage bestätigt. «Wir sind über diesen Zustupf sehr froh und sehen darin auch eine Wertschätzung unserer Arbeit», sagt Fröhlich.

Was übernimmt der Bund? Für die Sanierung einer 50-Meter-Schiessanlage können Bundesbeiträge aus dem Vasa-Fonds beantragt werden, nämlich 40 Prozent der abgeltungsberechtigten Kosten. Der Vasa-Fonds ist eine Spezialfinanzierung des Bundes, mit der die Altlastenbearbeitung gefördert wird. Der Vasa-Fonds wird für die Abgeltung an Kosten von Massnahmen zur Untersuchung, Überwachung und Sanierung von belasteten Standorten verwendet. Die Beiträge sind an die Voraussetzungen geknüpft, dass nach dem 31. Dezember 2020 keine Geschosse mehr ins Erdreich gelangen; das heisst: Die Anlage muss bis dahin mit einem emissionsfreien Kugelfangsystem ausgestattet oder stillgelegt sein. (art)

Starten soll die Sanierung so bald wie möglich. Fröhlich denkt an den Frühsommer. Während die Sanierung den Schützen und der Natur langfristig nützt, wird sie kurzfristig den Betrieb beeinträchtigen. Denn zum einen muss an einzelnen Tagen der Schiessbetrieb eingestellt werden. Und zum anderen wird die Vereinskasse in Mitleidenschaft gezogen. «Dies führt leider dazu, dass wir uns gegenüber den Vereinsmitgliedern und Jungschützen nicht mehr so grosszügig zeigen können wie bis anhin, weil die Sache ins Geld geht», sagt Fröhlich.

40 Quadratmeter werden gerodet

Laut dem Geologen Christian Gartmann von der mit der Ausarbeitung des Projektes beauftragten AllGeol AG aus Steckborn müssen «alle Belastungen von über 1'000 mg/kg Blei im Boden und Untergrund im Sanierungsperimeter entfernt werden». Da das Sanierungsgebiet komplett im Wald liegt, ist eine temporäre Rodung von rund 40 Quadratmetern notwendig, wofür drei bis vier kleinere Bäume und Sträucher entfernt werden müssen. Nach erfolgter Sanierung wird die Böschung wieder so hergestellt, dass im oberen Bereich zwischen Kugelfang und Bach ein flacheres Gefälle vorhanden sein wird, welches dazu beitragen soll, dass die Erosionsrate verringert wird.

Für die anschliessende Rekultivierung des Geländes wird nur unverschmutzter Boden zugeführt. Um die Böschung wieder zu stabilisieren, wird ein Erosionsschutzvlies aus Holzwolle angebracht und die Fläche wieder aufgeforstet, sodass am Ende dort, wo einst eine bleiverseuchte Fläche war, wieder ein Stück unberührte Natur entsteht.