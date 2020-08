Interview «Als Kind wollte ich Indianer werden»: Der Thurgauer Regierungspräsident Walter Schönholzer im Interview Wenn Regierungsrat Walter Schönholzer nicht mehr mit seiner Armbrust trifft, gibt es ein Problem. Meistens hat er aber einen Plan B in der Tasche. Interview: Florian Beer 17.08.2020, 10.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Regierungspräsident Walter Schönholzer in seinem Frauenfelder Büro im Glaspalast. Bild: Reto Martin

Was hat Sie letzte Woche besonders beschäftigt?

Walter Schönholzer: Die Vorbereitung der Budget-Debatte im Regierungsrat, die natürlich stark von Corona beeinflusst wird. Es gilt nun, Lösungen auf die aktuellen Probleme zu finden, damit wir gesund und möglichst glimpflich aus dieser Krise kommen. Die Kantone sind in der Verantwortung, nötigenfalls konkrete Massnahmen aufgrund von Empfehlungen des BAG zu ergreifen.

Wir müssen einen Balanceakt finden zwischen der Wirtschaft und dem Wohlergehen der Bevölkerung.

Der Wirtschaft geht es nur mit einer gesunden Bevölkerung gut, und der Bevölkerung geht es nur mit einer gesunden Wirtschaft gut.

Was nehmen Sie aus der Coronakrise für sich mit?

Eine Entschleunigung meines Alltages, aber auch eine gewisse Sorge, vor allem im Hinblick auf die langfristigen Folgen für den Arbeitsmarkt. Doch auch die Gesellschaft hat sich verändert. Früher wurde dafür geworben, den ÖV zu benutzen. Heute gilt dieser als Risikofaktor und wir müssen uns mit einer Maske schützen. Vor der Coronakrise lag der Fokus der Öffentlichkeit auf der Klimadebatte und man forderte, weniger zu fliegen. Jetzt fliegen deutlich weniger Flugzeuge, und es fehlt uns kaum etwas.

Wie haben Sie den Sommer 2020 verbracht?

Ich habe meine Ferien mit meiner Familie zu Hause verbracht und bin viel Velo gefahren – ohne E-Motor! Unter anderem habe ich mit meinem Schwiegervater eine Velotour von Bern bis nach Genf gemacht. Ich sehe die aktuelle Situation als grosse Chance, die Schweiz als Ferienland wieder neu zu entdecken. Doch auch in normalen Zeiten habe ich mit meiner Familie immer gerne hierzulande Ferientage verbracht. Wir leben schliesslich in einem wunderschönen Land!

Was machen Sie gerne in Ihrer Freizeit?

Wie gesagt, fahre ich gerne Velo, um die Natur zu geniessen und meinen Gedanken nachzugehen. Ausserdem ist es ein gutes Training für mein zweites Hobby: Skitouren im Winter zu unternehmen. Zudem gehe ich jeden Sonntagmorgen Armbrustschiessen. Das ist für mich immer ein Gradmesser, wie frei ich im Kopf bin.

Wenn ich mich eineinhalb Stunden lang auf ein Ziel konzentrieren kann, ist alles in Ordnung.

Gelingt mir das nicht, ist ein Problem noch nicht abgeschlossen. Die Lösung dafür finde ich dann meistens in einem persönlichen Gespräch oder eben auf dem Velo.

Haben Sie ein Morgenritual?

Die Antwort wird Sie freuen. Jeden Morgen trinke ich zwei Gläser Milch mit Ovomaltine und lese dazu die «Thurgauer Zeitung»! Das stärkt und informiert mich für den anbrechenden Tag optimal.

Haben Sie ein besonderes Talent?

Ich glaube, ich habe einen Sinn für Gerechtigkeit. Doch da stellt sich gleich die Frage, was Gerechtigkeit überhaupt ist. In meiner Rolle als Politiker probiere ich stets, meine Entscheidungen ausgewogen und wohl überlegt zu treffen. Ich möchte bei jeder Problematik beide Seiten verstehen und habe dann meistens einen Plan B in der Tasche.

In welchem Beruf wären Sie eine Fehlbesetzung?

Als Elektriker. Selbst wenn ich nur eine Glühbirne auswechseln muss, habe ich Angst vor einem Stromschlag. (lacht) Ich bewundere Elektriker dafür, dass sie genau wissen, wo, was, wie und mit wem verkabelt und geschaltet werden muss. Wenn ich vor einem Schaltkasten stehe, sieht der eher wie ein Zauberkasten für mich aus.

Was war Ihr erster Traumjob?

Als Kind wollte ich Indianer werden, auch wenn das nicht wirklich ein Beruf ist. Ich habe gerne Indianergeschichten gelesen, vor allem wegen der Verbundenheit zur Natur in diesen schier unendlichen Weiten der amerikanischen Prärie.

Mein Lieblingsfilm ist ausserdem «Der mit dem Wolf tanzt» mit Kevin Costner.

Die Hochzeitsreise meiner Frau und mir hat uns in den Norden der USA geführt und ich fühlte mich wie in einem dieser Romane. Danach wollte ich Lokführer werden, doch auch da hat mir das nötige Verständnis für Technik gefehlt.

Regierungspräsident Walter Schönholzer im Treppenhaus des Verwaltungsgebäudes in Frauenfeld. Bild: Reto Martin

Was hat Sie schlussendlich in die Politik gezogen?

Mein Grossvater war politisch aktiv, mein Vater aber weniger. Trotzdem war Politik immer ein Thema bei uns am Mittagstisch und die Tugend, Verantwortung in der Gesellschaft zu übernehmen liegt in meiner DNA. Doch der Gedanke, selber politisch aktiv zu werden, kam erst im Alter von 30. Ein Einwohner aus meinem Dorf motivierte mich dazu, für den Gemeinderat der neuentstandenen Gemeinde Kradolf-Schönenberg zu kandidieren. Zehn Jahre später wurde ich Gemeindepräsident und weitere zehn Jahre später wurde ich in den Regierungsrat gewählt.

Was steht noch alles auf Ihrer To-do-Liste?

Ich möchte natürlich gesund bleiben und weiterhin Sport treiben. Unser jüngstes von vier Kindern wird nun flügge und beginnt sein eigenes Leben ausserhalb des behüteten Elternhauses. Daher wird die nächste Challenge für meine Frau und mich, diese neue Zweisamkeit gut zu meistern, aber das klappt bestimmt. Ich habe ohne Kinder im Haus nun mehr Zeit mit meiner Frau und mehr Zeit, um Freundschaften zu pflegen. Das ist mir sehr wichtig. Politisch möchte ich mein Präsidialjahr zusammen mit dem ganzen Regierungsteam gut meistern, in diesen schwierigen Zeiten für die Menschen des Kantons Thurgau da sein und bestmögliche Lösungen zu suchen und diese auch umzusetzen.

Stellen Sie sich vor, Sie veranstalten ein Abendessen und dürfen dazu drei Personen einladen – lebendig oder tot. Wer sitzt am Tisch?

John F. Kennedy, Helmut Schmitt und Andy Holzer. Kennedy, weil er als junger Mann in das mächtigste Amt der Welt gewählt wurde und mit seiner Ausstrahlung eine Euphorie im ganzen Land und den Glauben an eine Veränderung ausgelöst hat.

Schmitt ist zwar auf einer anderen parteipolitischen Schiene als ich, aber er hat konsequent sein Ding gemacht.

Der Mann hat zum Beispiel schier pausenlos geraucht und es war ihm egal, was die anderen von ihm gedacht haben. Das finde ich beachtenswert. Andy Holzer ist ein seit seiner Geburt blinder Bergsteiger und hat sich nie von seinem Weg abbringen lassen. Trotz seiner visuellen Einschränkung hat er dank eisernem Willen und den anderen Sinnen den Weg selbst auf die höchsten Berggipfel der Erde gefunden.

Wohin würden Sie ziehen, wenn Sie den Thurgau verlassen müssten?

In den Kanton Neuenburg, irgendwo in die Nähe des Sees. Die französische Sprache, das angenehme Klima, die schöne Region und das «Savoir vivre» gefallen mir dort sehr. Obwohl die Romandie ein Teil der Schweiz ist, ist die Mentalität dort eine andere.

Zu guter letzt werfen wir einen Blick auf Ihr Ende: Was soll auf Ihrem Grabstein stehen?

Hmmm, am besten etwas, das kurz und bündig ist. Dazu ein Landschaftsbild, vielleicht die Berge. Doch den genauen Wortlaut weiss ich noch nicht. Ich hoffe doch sehr, dass der Zeitpunkt dieser Entscheidung noch weit weg ist.