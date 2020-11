«Mit 20 Jahren hat mich die Liebe ein erstes Mal nach Anetswil gebracht»: Dorli Büchi wirtete 43 Jahre lang im «Frohsinn» und geniesst jetzt den Ruhestand

Zur Person Dorli Büchi ist als Dora Büchi geboren und in Krillberg bei Tuttwil aufgewachsen. Nach einer Verkaufslehre in Wil kam sie erstmals als 20-Jährige der Liebe wegen nach Anetswil und arbeitete im Service. Sie wirtete in Münchwilen und in Bichelsee, ehe sie 1977 das Wirtepatent in Romanshorn erlangte und ihrem Schwiegervater den «Frohsinn» in Anetswil abkaufte. Dorli Büchi führte das Restaurant während 43 Jahren und ging Anfang 2020 in den Ruhestand. Büchi hat vier Geschwister, drei Kinder und zwei Enkel. Sie lebt heute in ihrem Haus in Anetswil, das sie 1993 gebaut hat.