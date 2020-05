«Als erstes habe ich melken gelernt»: So erlebte eine Zeitzeugin aus Gachnang den Zweiten Weltkrieg Die 92-jährige Gachnangerin Frieda Zeit-Hablützel hat nicht nur die Jahre von 1939 bis 1945 in lebhafter Erinnerung. Sie erzählt von der Generalmobilmachung, der Anbauschlacht und einem Heisswasserboiler – dem einzigen Komfort, den es gab. Stefan Hilzinger 08.05.2020, 04.30 Uhr Exklusiv für Abonnenten

Ein Schnitter wetzt das Blatt seiner Sense. Aufnahme aus dem Jahr 1944 aus der Westschweiz. (Bild: Keystone)

Sie war in der sechsten Klasse, als im September 1939 Hitlerdeutschland Polen überfiel und der Zweite Weltkrieg ausbrach. «Noch vor dem Ausbruch des Krieges konnten wir mit der Schulklasse die Landi in Zürich besuchen», berichtet Frieda Zeit-Hablützel. Die Gachnangerin ist am 12. April 92 geworden und wohnt seit fünf Jahren in der Casa Sunnwies in Islikon.

Ihre Erinnerungen an die fünfeinhalb Jahre Krieg, die sie als Halbwüchsige erlebte, hat Zeit auf einem guten Dutzend Heftseiten handschriftlich für ihre Kinder und Enkel festgehalten. Und mit wachem Blick und ebensolchem Geist berichtet sie aus jener Zeit, die vor 75 Jahren mit der Kapitulation des Naziregimes in Europa zu Ende ging.

Die Zeit der Generalmobilmachung ist für Frieda Zeit in erster Linie mit Arbeit verbunden, viel Arbeit. «Mehranbau» ist ein Wort, das sie häufig in den Mund nimmt. Ab November 1940 galt der Plan Wahlen, die sogenannte Anbauschlacht, mit dem Ziel, die Selbstversorgung der Schweiz mit Lebensmitteln sicherzustellen.

«Wir hatten anderthalb Hektaren Wald auf ebenem Gelände, den mussten wir roden», sagt sie. Frieda Zeit ist im nahen Attikon in einer Kleinbauernfamilie aufgewachsen. «Ein Dorf mit vielleicht 30 Haushaltungen, die Hälfte davon Bauernfamilien. Viele arbeiteten auch in der Industrie in Winterthur.»

Das Wetzen und Dengeln übernahm der Vater

Frieda Zeit-Hablützel (92). Zeitzeugin. (Bild: Stefan Hilzinger)

Als etwas vom Ersten musste sie lernen, Kühe zu melken. «Eine schöne Arbeit, natürlich von Hand, wie damals überhaupt fast alles Handarbeit war.» Zum Melken kam das Grasmähen mit der Sense dazu. «Nur wetzen und dengeln musste jeweils der Vater», sagt sie. Als Angehöriger des Hilfsdienstes musste ihr Vater nur zu Beginn des Krieges während dreier Tage einrücken. «Er war dann einer der wenigen Männer im besten Alter, der im Dorf blieb», sagt Frieda Zeit. Das bedeutete aber auch, dass er nicht nur auf dem eigenen Hof, sondern auch vielen anderen Bauernfamilien zur Hand gehen musste. Sie sagt:

«Und schliesslich mussten die Frauen,

wir Kinder und auch alle Älteren tüchtig anpacken.»

Während zweier Wochen habe sie mit dem Pferd die geschlagenen Holzstämme von der gerodeten Waldfläche abtransportiert. Fürs Roden der Fläche habe der Vater das Baugeschäft Bürgi aus Islikon engagiert. «Er war mit dem Chef über den Schützenverein bekannt.» Bei der Baufirma war man froh, für die Belegschaft während des Winters Arbeit zu haben. «Bezahlen konnte Vater die Holzer zwar nicht. Dafür erhielt der Baumeister das geschlagene Holz.» Nebst Bauholz war damals auch Brennholz sehr gefragt.

Der Boiler brachte etwas Komfort in den Haushalt

Ausser in Feld und Stall gab es für die Frauen und Kinder auch im Haus viel zu tun. «Uns war dabei eine grosse Erleichterung, dass meine Mutter von der Grossmutter einen Heisswasserboiler erhalten hatte.» Das sei aber auch das einzige gewesen, was es an Komfort gab. Nebst vielen Lebensmitteln waren auch Schuhe und Kleider nur gegen Rationierungsmarken erhältlich.

«Wir haben ohnehin nur das gekauft, was wir wirklich benötigten, nicht wie heute, wo man kauft, was einem gefällt.»

Auf der gerodeten Fläche setzten Hablützels im ersten Jahr Kartoffeln. «Das war enttäuschend. Es gab zwar viele Kartoffeln, aber die waren alle winzig», erinnert sie sich. Doch der Weizen im zweiten Jahr habe wunderschön gestanden und guten Ertrag gebracht.

Ein Bild sei ihr besonders in Erinnerung geblieben aus jener Zeit: «Wie mein Vater mit der Sense den schönen Weizen gemäht hat.» Davon gebe es sogar eine Fotografie. Doch die müsse sie wohl einem ihrer beiden Brüder überlassen haben. Vom Ende des Krieges hörte sie als 16-Jährige im Haushaltjahr auf einem Bauernhof im Emmental. «Es kam am Radio. Doch für uns ging die Arbeit weiter.»

Polnische Internierte bei der Kartoffelernte bei Weinfelden im Jahr 1942. (Bild: Keystone)

Anbauschlacht: Weizen und Kartoffeln statt Milch und Fleisch

Als im September 1939 der Zweite Weltkrieg ausbrach, hatte die Schweiz rasch ein Problem damit, die Bevölkerung mit Lebensmitteln zu versorgen. Rund die Hälfte an Kalorien wurde schon zu damaliger Zeit aus dem Ausland eingeführt. Die Lösung hiess «Anbauschlacht» oder Plan Wahlen, benannt nach dem Agronomen und späteren Bundesrat Friedrich Traugott Wahlen.



Das Ziel der Anbauschlacht war zweierlei: Einerseits die Ausdehnung der Anbaufläche von 180'000 Hektaren auf 500'000 Hektaren und andererseits die teilweise Umstellung der Ernährung weg von Milch, Käse und Fleisch zu Getreide, Hülsenfrüchten und Kartoffeln, weil Ackerfrüchte im Gegensatz zu tierischen Erzeugnissen direkt verwertbare Kalorien liefern. Eine Überlegung, die aktuell im Zusammenhang mit der Klimadiskussion weltweit wieder Bedeutung gewinnt.



Holzertrupp während der Anbauschlacht in Gachnang. (Bild: PD)

Tatsächlich gelang es der Schweizer Bevölkerung, die Anbaufläche zwischen 1940 und 1945 von gut 180'000 Hektaren auf 352'000 zu vergrössern. Die geplante weitere Ausdehnung wurde wegen des Endes des Krieges überflüssig. Zur Anbauschlacht haben nicht nur die Bauernfamilien ihren Beitrag geleistet, sondern auch viele Kleingärtner und die Gemeinden, wo in grösseren Städten Pärke und Plätze in Kartoffeläcker verwandelt wurden.



Auch Rodungen trugen zur Ausdehnung der Ackerfläche bei. Dazu wurde das Holz ebener Waldbestände geschlagen, das Wurzelwerk aus dem Boden geholt und die Fläche in einen Acker verwandelt. Wo der betreffende Wald einer Bürgergemeinde gehörte, leisteten die Männer dafür auch Fronarbeit.