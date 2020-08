Alphornistin Lisa Stoll konzertiert im Kloster Fischingen mit Organistin und Panflötist Lisa Stoll zeigt am kommenden Sonntag mit Panflötist Michael Dinner und der Japanischen Organistin Kiyomi Higaki in der Klosterkirche das Programm «Klangfreuden». 27.08.2020, 12.00 Uhr

Organistin Kiyomi Higaki, Alphornistin Lisa Stoll und Panflötist Michael Dinner. Bild: PD

(red) Lisa Stoll ist national und international als die Swisslady am Alphorn bekannt. Im Programm «Klangfreuden» erklingt ihr Alphorn in Kombination mit dem Instrument, das die Seele berührt – der Panflöte. Michael Dinner versteht es, den Melodien besonderen Charakter zu geben und die Japanerin Kiyomi Higaki begleitet die beiden Solisten an der Orgel.