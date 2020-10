Bichelseer Gewerbler sehnen sich nach Normalität Am jüngsten Gewerbetreffen in Bichelsee-Balterswil nahm auch der designierte Gemeindepräsident Christoph Zarth teil. Christoph Heer 02.10.2020, 16.30 Uhr

Co-Geschäftsführer Beat Brühwiler zeigt den Gewerblern am Gewerbetreffen die modernen Unkrautvernichter. Bild: Christoph Heer

«Ab sofort fahre ich mit einer anderen Einstellung an der Firma Brühwiler Maschinen AG vorbei. Dass hinter den Mauern dieser sympathischen Firma ein derart vielfältiges Angebot hergestellt und vertrieben wird, war mir gar nicht so bewusst.» Was Gewerbevereinspräsident Bruno Huldi sagte, entlockte den Anwesenden Kopfnicken. Zwar kennt jeder das auffallende Firmenlogo mit den zwei grossen blauen Bs und schon zahlreiche Gewerbler haben bei der Firma Brühwiler einen Rasenmäher, eine Kettensäge oder Bekleidungen gekauft. Doch dahinter verbirgt sich viel mehr. In Gruppen aufgeteilt, liessen sich die rund 40 Interessierten darüber informieren, was die Brüder Heinz, Beat und René Brühwiler und ihr Team, ganz im Sinne ihres Vaters, weiterführen. Das alles den hiesigen Gewerbetreibenden zu zeigen, freute die Zuständigen. «Dass wir uns mal so präsentieren können ist eine wunderbare Sache. Schön auch, dass das Interesse richtig gross ist», sagte Heinz Brühwiler.