Alle Gemeinden sind ausgezählt: 62,7 Prozent Ja-Stimmen für das Thurgauer Steuerpaket +++ Finanzdirektor Jakob Stark, Ja-Komitee und SVP zeigen sich erfreut Die Stimmberechtigten nehmen die Teilrevision des Thurgauer Steuergesetzes deutlich an. Linda Müntener/Larissa Flammer Aktualisiert 09.02.2020, 13.38 Uhr

Am 9. Februar stimmen die Thurgauer Stimmberechtigten über das kantonale Steuergesetz ab. Bild: Andrea Stalder

Um 13.30 Uhr vermeldet der Kanton Thurgau die letzten Ergebnisse aus den Gemeinden zur kantonalen Steuervorlage. Mit 62,73 Prozent Ja-Anteil zu 37,27 Prozent Nein-Anteil wird die Teilrevision des Steuergesetzes angenommen.

Nur Bischofszell sagt Nein

Die einzige Gemeinde, in der mehr Nein- als Ja-Stimmen gezählt wurden, ist Bischofszell. Dort hatte der Stadtrat um Präsident Thomas Weingart im Wahlkampf die Gesetzesänderung abgelehnt. Er befürchtete wegen der Steuerausfälle eine finanzielle Bredouille für die Stadt.

Knapp ging die Abstimmung unter anderem in Arbon (1239 zu 1125), Romanshorn (1121 zu 1043) und Kreuzlingen (1686 zu 1366) aus. In der Hauptstadt Frauenfeld war das Stimmenverhältnis 3529 Ja zu 2059 Nein.

Ein Befürworter des Steuerpakets hat sich bereits auf Twitter zu Wort gemeldet. GLP-Kantonsrat und Regierungsratskandidat Ueli Fisch schreibt auf der Plattform: «Der Einsatz hat sich gelohnt.»

SVP Thurgau ist erfreut

Regierungsrat Jakob Stark. Bild: Andrea Stalder

In einer Stellungnahme schreibt die SVP Thurgau von einem «klaren Zeichen», welches die Stimmberechtigten gesetzt hätten. Das schreibt die Partei in einer Mitteilung, welche sie bereits nach der Auszählung von 79 der 80 Gemeinden verschickte. Das vom Regierungsrat vorgeschlagene Steuerpaket werde die Attraktivität des Thurgaus in steuerlicher Hinsicht verbessern und Arbeitsplätze sichern. «Die SVP des Kantons Thurgau ist sehr erfreut über die Zustimmung des Souveräns zu dieser wichtigen Vorlage», schreibt diese in einer Mitteilung. Die unhaltbaren Behauptungen seitens der Gegner, wonach lediglich sehr Reiche profitieren, hätten offensichtlich nicht verfangen.

Auch Finanzdirektor Jakob Stark meldet sich schon auf Twitter zu Wort, bevor der Kanton das definitive Resultat bekannt gibt. Der SVP-Regierungsrat schreibt: «Wirtschafts- und Lebensraum Thurgau wird gestärkt. Ich freue mich.»

Ja-Komitee schreibt von Angstmacherei der Gegner

Das Ja-Komitee verschickt seine Mitteilung unter dem Titel «Guter Entscheid für den Thurgau». Nun könne die Umsetzung der eidgenössischen Staf-Vorlage auch im Kanton Thurgau erfolgen. «Für Unternehmer entsteht dadurch nach einer langjährigen Auseinandersetzung die dringend notwendige Rechtssicherheit für zukünftige Investitionen im Thurgau.»

Die Mitglieder des überparteilichen Komitees aus CVP, EDU, FDP, GLP und SVP seien erfreut, dass die Argumente der Gegenseite nicht verfingen. Diese hätten «zu einem grossen Teil auf Angstmacherei» beruht. Weiter freut sich das Komitee, dass eine Mehrheit der Stimmbevölkerung die positiven Auswirkungen für das lokale Gewerbe, die einheimischen Arbeitsplätze und für Mittelstand und Familien erkannt hätten.

Diese Auswirkungen hat die Gesetzesänderung

Mit Annahme der Initiative wird der Gewinnsteuersatz für Unternehmen von 4 auf 2,5 Prozent gesenkt. Gleichzeitig werden für Privatpersonen die steuerlichen Abzüge für Kinderfremdbetreuungskosten und Krankenkassenprämien erhöht, es wird eine Steuergutschrift von 100 Franken pro minderjähriges Kind eingeführt und die Ausbildungszulage wird von 250 auf 280 Franken angehoben.

Angestrebt hatte die Gesetzesänderung der Regierungsrat. Der Grosse Rat sagte zum Gesetzesentwurf mit 73 zu 38 Stimmen Ja. Vor das Volk kam die Vorlage, weil SP, GP und SVP das Behördenreferendum ergriffen hatten. Sie befürchten durch die Steuerausfälle höhere Steuerfüsse und einen Leistungsabbau bei öffentlichen Dienstleistungen.