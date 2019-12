Alkoholtestkäufe im Thurgau: Die Verstossquote ist nicht mehr so hochprozentig Thurgauer Jugendliche kommen weniger leicht an Alkohol, Tabak und Spirituosen als in den beiden Vorjahren. Das ergaben Alkoholtestkäufe zwischen Bodensee und Hörnli. Ds Ziel ist damit aber noch nicht erreicht. 17.12.2019, 10.23 Uhr

Leichter Alkohol darf in der Schweiz an Jugendliche ab 16 Jahren verkauft werden. (Bild: Christian Beutler, KEYSTONE)

(red) Im Spätsommer dieses Jahres hat das Blaue Kreuz Prävention und Gesundheitsförderung TG/SH in neun Thurgauer Gemeinden Alkohol- und Tabaktestkäufe durchgeführt. Das schreibt der Kanton in einer Mitteilung. Die Verstossquote lag mit 27% bei Bier und Wein, mit 32% bei Spirituosen und mit 16% beim Tabak jeweils tiefer als in den Jahren 2017 und 2018.

Thurgauer Jugendliche kommen somit weniger leicht an Alkohol, Tabak und Spirituosen als in den beiden Vorjahren. Da im Rahmen der Testkäufe aber immer noch jeder vierte Jugendliche Alkohol und jeder dritte Jugendliche Spirituosen widerrechtlich kaufen konnte, seien ein grosses Engagement der Verkaufsstellen und der Gemeinden nach wie vor wichtig.

Im Kanton Thurgau ist der Verkauf von Tabak und Alkohol an unter 16-Jährige und Spirituosen an Minderjährige verboten. Die Durchsetzung dieser Regeln liegt im Thurgau in der Verantwortung der Gemeinden. Um zu prüfen, ob die gesetzlichen Bestimmungen durch die Mitarbeitenden im Verkauf und in Gastrobetrieben eingehalten werden, führte das Blaue Kreuz im Sommer und Herbst 2019 im Auftrag von neun Gemeinden Alkohol- und Tabaktestkäufe durch.

Alkohol: In neun von 34 Fällen

In verschiedenen Verkaufsstellen in diesen neun Gemeinden versuchten speziell instruierte Jugendliche in Begleitung einer Fachperson Alkohol, Tabak und Spirituosen zu kaufen In 9 von 34 Fällen (27%) gelang es den unter 16-jährigen Testkäuferinnen und -käufern Alkohol zu kaufen. So steht es in der Mitteilung des Amtes für Gesundheit.

Beim Tabak war dies bei 6 von 37 Testkäufen (16%) der Fall. In 13 von 41 Fällen (32%) waren minderjährige Testkäuferinnen und -käufer beim Kauf von Spirituosen erfolgreich. Der Anteil der widerrechtlichen Alkoholverkäufe in der Schweiz lag im Jahr 2017 bei rund 29%. Somit liegt der Kanton Thurgau bei Bier und Wein knapp unter, bei Spirituosen knapp über dem schweizerischen Durchschnitt.

Die Fachperson, welche die Jugendlichen begleiteten, gaben dem Verkaufspersonal bzw. den Gastromitarbeitenden jeweils im Anschluss an den Testkauf eine mündliche Rückmeldung.

Zudem wurden die Verkaufsstellen schriftlich von den Gemeinden über die Resultate der Testkäufe informiert und aufgefordert, die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Aufgrund eines widerrechtlichen Verkaufs von Alkohol, Tabak oder Spirituosen im Rahmen eines Testkaufs können keine Bussen ausgestellt oder sonstige Sanktionen ergriffen werden, da die gesetzliche Grundlage hierfür fehlt.

Wirkung auch ohne Sanktionen

Die Testkäufe dienen somit der Sensibilisierung der Verkaufsstellen für den Jugendschutz. Testkäufe – das konnte in anderen Kantonen nachgewiesen werden – zeigen längerfristig aber auch ohne Sanktionen Wirkung, wenn sie regelmässig durchgeführt werden.

Ob die Abnahme der Verstossquote im Vergleich mit den beiden Vorjahren ein langfristiger Trend ist, wird sich in den nächsten Jahren weisen, schreibt das Amt für Umwelt weiter in der Mitteilung.

Da im Kanton Thurgau im Rahmen der Testkäufe im Jahr 2019 jeder 4. Jugendliche Alkohol und jeder 3. Jugendliche Spirituosen widerrechtlich kaufen konnte, ist nach wie vor ein grosses Engagement der Verkaufsstellen im Bereich der Mitarbeiterschulung und der Gemeinden im Bereich der Testkäufe gefragt.