Laufen und Saufen am Bier-Fun-Run in Hüttlingen

Aktivität «Niemand wird dazu gezwungen, Alkohol zu trinken»: Beim Bier-Fun-Run in Hüttlingen geht es nicht nur ums Saufen, sondern auch ums Laufen Diesen Samstag, 14. August, findet in Hüttlingen der jährliche Bier-Fun-Run statt. Der vom Turnverein Mettendorf organisierte Anlass kombiniert die Leidenschaften für Sport und fürs Bier. Stefan Jäggi stammt aus Hüttlingen und ist Verantwortlicher für das diesjährige Event. Kim Ariffin 13.08.2021, 17.15 Uhr

Laufende Trinker oder trinkende Läufer? Teilnehmer des Bier-Fun-Run aus dem Jahr 2014. Bild: Donato Caspari

Herr Jäggi, ist das Bier kalt gestellt?

Stefan Jäggi: Klar, das Bier steht im Kühlwagen bereit. Es wurde schon am Dienstag angeliefert, da unser Getränkelieferant dieses Wochenende alle Hände voll zu tun hat.

Der erste Bier-Fun-Run fand im Jahr 2012 statt. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, diesen Anlass zu organisieren?

Wir wollten eine Veranstaltung einführen, bei der es um die Rivalitäten der Turnvereine aus der Region geht. Die Idee des Bier-Fun-Run war perfekt dafür geeignet, da man diese Konkurrenz auf eine freundschaftliche Weise ausleben kann. Dank seiner Beliebtheit wurde dieser Anlass zu einer Tradition und findet nun jährlich statt, dieses Jahr schon zum neunten Mal.

Stefan Jäggi, Organisator des Bier-Fun-Run. Bild: PD

Wie lautet das Programm für den kommenden Samstag?

Die Läuferinnen und Läufer bildeten zuvor Dreier-Teams und meldeten sich über die Website des Turnvereins Mettendorf an. Anschliessend machen sich die Teams auf den Weg zu den fünf Spielposten, wobei jede Gruppe jeweils einen Harass mit Bier trägt. An jedem Posten werden Spiele absolviert, die sich um Geschicklichkeit, Wissen oder Glück drehen.

Welche dieser Spiele waren in den letzten Jahren am beliebtesten?

Jedes Jahr führen wir neue Spiele ein. Zu den Favoriten zählten zum Beispiel der Hindernislauf, das Kartenhaus Stapeln und auch das Malen nach Zahlen. Während dieser Aktivitäten können die Teilnehmenden ihr Bier geniessen.

Dürfen nur Mitglieder des Turnvereins Mettendorf mitmachen oder sind auch Auswärtige willkommen?

An diesem Event dürfen alle Interessierten teilnehmen. Es spielt keine Rolle, ob man Mitglied unseres Turnvereins ist oder nicht. Unser Verein ist für die Organisation zuständig und wir können beim Lauf nicht mitmachen, weil wir alle Mitglieder als Helfer an den Posten und an der Festwirtschaft brauchen. Dieses Jahr unterstützt uns noch die Männerriege aus Mettendorf. Dass die Teilnehmenden ihre Kreativität miteinfliessen lassen, ergab sich im Laufe der Zeit. Seit dem letzten Jahr gewinnt das Team mit der ausgeflipptesten Verkleidung jeweils einen Preis.

Gibt es bezüglich der Getränkewahl auch Alternativen für Leute, die auf Alkohol verzichten wollen?

Selbstverständlich verteilen wir nebst Bier und Eve auch alkoholfreie Getränke. Niemand wird dazu gezwungen, Alkohol zu trinken.

Kam es bei der Organisation des diesjährigen Bier-Fun-Run ebenfalls zu Schwierigkeiten aufgrund von Corona?

Letztes Jahr war es lange unklar, ob wir die Veranstaltung trotz der Umstände durchführen konnten, jedoch hatten wir am Ende Erfolg. Diesmal wussten wir genau, dass sich im Freien maximal 1000 Personen ohne Zertifikat versammeln dürfen. Insgesamt nehmen dieses Jahr 50 Teams beim Bier-Fun-Run teil, weswegen wir das Limit auf 300 Personen reduzierten. Ausserdem verfassten wir ein eigenes Schutzkonzept.