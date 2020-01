Ermittlungen im Fall der enthaupteten Grossmutter in der Endphase: Aktenzeichen TG – fast gelöst Die in den Teppich eingewickelte Tote bei Zezikon und die getötete Grossmutter aus Mazedonien: Zwei spektakuläre Straffälle der letzten Jahre stehen im Thurgau vor dem Abschluss. Beim getöteten Türsteher aus Herisau hat die Staatsanwaltschaft die Anklageschrift bereits ans Kreisgericht St.Gallen überwiesen. Ida Sandl 10.01.2020, 05.10 Uhr

In diesem Wald bei Pulvershaus wurde die verkohlte Leiche des Serben gefunden. (Bild: Manuel Nagel, 28. Juli 2017)

Die Anklage lautet auf Mord. Opfer ist ein 41-jähriger Serbe, Türsteher und Kickboxer aus Herisau. Seine verkohlte Leiche wurde im Juli 2017 in einem Waldstück bei Pulvershaus von einer Spaziergängerin entdeckt. Am 10. August verhafteten die Behörden einen Verdächtigen – ebenfalls ein Serbe. Es stellte sich heraus, dass das Opfer im Kanton St.Gallen getötet und in den Thurgau gebracht worden ist. Die Thurgauer Staatsanwaltschaft trat das Verfahren an ihre St.Galler Kollegen ab. Die Ermittlungen sind inzwischen abgeschlossen. Man habe die Anklageschrift Ende Mai 2019 ans Kreisgericht St.Gallen überwiesen, heisst es. Das Gericht gibt keine Auskünfte, solange der Verhandlungstermin nicht im Internet veröffentlicht ist.

Enthauptete Grossmutter: Verdächtiger im vorzeitigen Massnahmenvollzug

Selten löst ein Verbrechen solches Entsetzen aus wie der Tod einer 74-jährigen Mazedonierin in Frauenfeld. Die Frau soll von ihrem Enkel beim Gebet durch Stiche getötet und dann enthauptet worden sein. Passiert ist die Schreckenstat im Oktober 2018, die Grossmutter hielt sich ferienhalber in der Schweiz auf.

Eingang zum Mehrfamilienhaus, in dem eine 74-jährige Mazedonierin getötet wurde. (Bild: Andrea Stalder, 17. Oktober 2018)

Der damals 19-jährige Verdächtige wurde am Zürcher Flughafen festgenommen, er habe den Kopf der Toten im Rucksack bei sich getragen.

Der Enkel befinde sich im vorzeitigen Massnahmenvollzug, sagt Marco Breu, Sprecher der Thurgauer Staatsanwaltschaft. Es werde wegen vorsätzlicher Tötung ermittelt. Bis zur Verurteilung gilt die Unschuldsvermutung. Die Strafuntersuchung sei in der Endphase. Geplant ist der Abschluss Ende März, Anfang April.

Im Wilderetobel bei Zezikon lag die tote Isabella in einem Teppich gewickelt. (Bild: Mario Testa, 30. Januar 2018)

Etwas länger wird es dauern, bis die Ermittlungen im Fall von Isabella T. abgeschlossen sind. Breu rechnet damit im Laufe des ersten Halbjahres. Die Leiche der 21-Jährigen aus dem Aargau wurde im Januar 2018 in Wilderetobel bei Zezikon gefunden. Sie war in einen grünen Teppich gewickelt.

Zunächst gingen die Ermittler von vorsätzlicher Tötung aus. Drei Männer wurden verhaftet, unter ihnen ein Drogendealer, der damals in Thundorf wohnte. Mit ihm hatte Isabella in der Nacht vor ihrem Tod am 3. November 2017 exzessiv gefeiert. Es wurden aber keine Hinweise auf ein Gewalt- oder ein Sexualdelikt gefunden. Die Männer kamen wieder frei. Die Behörden gehen davon aus, dass Isabella an einer Überdosis Drogen gestorben ist. Die Untersuchungen gegen die drei Männer laufen weiter, es geht dabei auch um Unterlassung der Nothilfe, Störung des Totenfriedens.