AHV Bundesgericht gibt Thurgauer Rentnerin Recht, bezweifelt aber Glaubwürdigkeit Im Kampf um Ergänzungsleistungen erringt eine Rentnerin einen Teilsieg gegen die Ausgleichskasse. Unklar ist, ob sie unentgeltlich bei ihrem Partner wohnt. Falls ja, gilt das als Naturaleinkommen. Thomas Wunderlin 14.04.2021, 05.10 Uhr

Das Sozialversicherungszentrum Thurgau führt die kantonale AHV-Ausgleichskasse. Donato Caspari

Eine AHV-Rentnerin mit Jahrgang 1954 meldete sich am 18. Juli 2018 bei der Thurgauer Ausgleichskasse, um Ergänzungsleistungen zu erhalten. Dabei gab sie an, sie lebe bei ihrem Partner zur Untermiete und zahle 360 Franken an die monatliche Miete von insgesamt 720 Franken.