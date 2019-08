Gespräche und Verhandlungen mit den Kantonen zu den Agroscope-Versuchsstationen – so etwa Tänikon – benötigen mehr Zeit als geplant. Entschieden soll erst im Jahr 2020 werden.

Agroscope: Die Reform verzögert sich weiter - der Bund braucht mehr Zeit Gespräche und Verhandlungen mit den Kantonen zu den Agroscope-Versuchsstationen – so etwa Tänikon – benötigen mehr Zeit als geplant. Entschieden soll erst im Jahr 2020 werden.

Der Agroscope-Standort in Tänikon, Gemeinde Aadorf. (Bild: Olaf Kühne)

(red) Bundesrat Guy Parmelin hat Agroscope-Mitarbeiter und Bundesratskollegen über den Stand der Arbeiten zur Standortstrategie der bundeseigenen Forschungsanstalt informiert.

Dabei gab er laut Mitteilung des Bundes bekannt, dass die Gespräche und Verhandlungen mit den Kantonen zu den Versuchsstationen – so etwa Tänikon – mehr Zeit als geplant benötigen. Statt Ende Jahr wird der Bundesrat nun «spätestens im zweiten Quartal 2020» über Detailkonzept und Umsetzungsplan entscheiden.

Die Forschungsanstalt befindet sich seit Jahren in einer Reform. Nachdem eine Radikalkur auf Widerstand stiess, krebste der Bundesrat zurück. Neu soll Agroscope aus dem Hauptstandort in Posieux (FR), je einem regionalen Forschungszentrum in Changins (VD) und Reckenholz (ZH) sowie aus dezentralen Versuchsstationen bestehen.

Zu Letzteren gehört Tänikon. Ursprünglich wollte sich der Bund ganz aus dem Hinterthurgau verabschieden.