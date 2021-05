Agrarinitiativen Vereint im Einsatz mit Sprühdrohnen, uneins beim Pflanzenschutz: Die Winzer Markus Frei und Roland Lenz aus Uesslingen-Buch Der eine setzt zum Schutz seiner Reben nur Biomittel einer, der andere verwendet konventionelle Pestizide. Roland Lenz vom Iselisberg und Markus Frei aus Uesslingen sind befreundete Winzer, arbeiten oft zusammen, haben aber zu den Agrarinitiativen unterschiedliche Meinungen. Evi Biedermann 26.05.2021, 04.30 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Im Rebberg mit ihren Drohnen: die Winzer Markus Frei (vorne links) und Roland Lenz (vorne rechts) von Uesslingen respektive vom Iselisberg mit Mitarbeitenden. Bild: Reto Martin

Man sagt ihr eine grosse Zukunft voraus. Doch bislang sind Sprühdrohnen in den hiesigen Rebbergen eine Rarität. Dabei sind die Vorteile beim Auftragen von Pflanzenschutzmitteln gegenüber herkömmlichen Methoden frappant: Sprühdrohnen arbeiten schneller und präziser als Mensch und Traktor, und sie schonen den Boden. Es sei wie oft, wenn etwas neu ist, sagt Markus Frei.

«Man wartet erst mal ab und schaut, was passiert.»

Winzer Markus Frei aus Uesslingen. Bild: Andrea Stalder

Der Uesslinger Winzer vom Weingut Engel wollte nicht warten, sondern kaufte eine dieser aufstrebenden Hightech-Maschinen. Ebenso Roland Lenz. Der Biowinzer aus Iselisberg war bereits nach der ersten Begegnung überzeugt von der neuen Technik. Im Dezember führte die Westschweizer Firma Aero41 in seinen Weingärten die gleichnamige Drohne vor.

«Mir war schnell klar, dass ich das will.»

Winzer Roland Lenz vom Iselisberg. Bild: Donato Caspari

So erinnert sich Lenz. Markus Frei war damals nicht dabei, dafür aber sein Mitarbeiter Julian Holenweger. Hernach wurde viel diskutiert in den Teams von Engel und von Lenz, und man tauschte sich auch gegenseitig aus. Im Januar fiel der Entscheid, dass man sich gemeinsam auf den Weg mit der neuen Technologie machen will.

Innovation auf dem eigenen Betrieb

Vergangene Woche schickten die Winzer ihre Drohnen auf den Jungfernflug. Zwei identische Modelle des Typs Aero41, jedoch mit unterschiedlichen Tankfüllungen: Markus Frei verwendet konventionellen Pflanzenschutz, ergänzt mit Biomitteln. Roland Lenz füllt mit homöopathischen Tees, die er selber herstellt. Von nun an wollen sie Erfahrungen sammeln mit der Drohne, jeder für sich, aber im Austausch mit dem anderen.

Ihre teils unterschiedlichen Meinungen bei der Bewirtschaftung der Reben sehen sie nicht als Hindernis für eine Zusammenarbeit. Klar, es brauche Toleranz, sagt Lenz, ebenso Respekt und Neugier. Zentral sei die Innovation in Technologie auf dem eigenen Betrieb.

«Je mehr wir voneinander erfahren, desto umfassender wird unser Wissen.»

Das sagt Markus Frei. Inmitten der aktuellen, gehässig geführten Debatte rund um die Agrarinitiativen, die den Bauernstand heftig durchrüttelt, sind das andere, aber durchaus erfreuliche Töne.

Drohnentests im Dezember 2020 in den Rebbergen am Iselisberg. Bild: Evi Biedermann

Vorreiter in der Ostschweiz

Die Uesslinger Winzer sind die ersten in der Ostschweiz, die eine eigene Sprühdrohne einsetzen. Unterschiedliche Herausforderungen sind bereits vorprogrammiert, denn Lenz bewirtschaftet flaches Gelände, jenes von Frei ist steil terrassiert. In der Testphase geht es nun um die optimale Steuerung der Drohne. Um Fragen wie Flughöhe, Flugdauer, Verbrauch und Verteilung der Schutzmittel. Roland Lenz sagt:

«Das müssen wir nun alles heraustüfteln.»

Die Herstellerfirma verspricht Effizienz, hohe Präzision und einen reduzierten Schutzmittelverbrauch. Durch den Wirbel der kleinen Propeller wird dieses direkt auf die Blätter appliziert, auch auf der Unterseite. Eine Tankfüllung mit 17 Litern reicht für 1700 Quadratmeter Fläche. Dafür benötigt die Drohne sechs bis acht Minuten. Werte, welche die herkömmliche Methode mit Traktor und Spritzgerät deutlich übertreffen.

Die jungen Mitarbeiter sehen weitere Vorteile beim Schutz und bei der Sicherheit. Remo Räz vom Team Lenz freut sich, dass er fortan nicht mehr im Sprühnebel sitzen muss. Und Julian Holenweger vom Team Engel sagt, bei durchnässtem Boden sei immer das Risiko mitgefahren, dass der Traktor kippen könnte.

Weinlese bei Roland Lenz. Bild: Andrea Stalder (30. August 2019)

Interessant finden beide – wie könnte es anders sein – die GPS-Technik. Gesteuert wird die batteriebetriebene Drohne mit einem eigens entwickelten Flugcontroller. Das alles hat seinen Preis und ist möglicherweise ein weiterer Grund für die Zurückhaltung der Winzer: 36'500 Franken kostet die Anschaffung, darin inbegriffen ist eine eintägige Ausbildung, die von Aero41 und dessen Verkaufs- und Servicepartner Eagle-Eye Solutions durchgeführt wird.