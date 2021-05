Agrarinitiativen Einig sind sich die Landwirte bei einem Podium in Warth-Weiningen nur bei einem: «So darf es nicht weitergehen!» Biowinzer Roland Lenz und Biobauer Daniel Vetterli kreuzten die Klingen zum Thema «Landwirtschaft, bald abgeschafft?». Sie wollen das Gleiche, aber die Agrar-Initiativen sorgen für Zündstoff. Evi Biedermann 30.04.2021, 16.45 Uhr

Biowinzer Roland Lenz und Landwirt Daniel Vetterli tragen ihre Meinungen vor. Bilder: Reto Martin

Beide führen einen Biobetrieb und wollen grundsätzlich dasselbe: sauberes Trinkwasser und pestizidfreie Nahrungsmittel. Doch der Weg dorthin spaltet Biowinzer Roland Lenz vom Iselisberg und Biolandwirt und SVP-Kantonsrat Daniel Vetterli aus Rheinklingen. Prellbock sind die beiden Agrar-Initiativen, über die am 13. Juni abgestimmt wird. Roland Lenz unterstützt die Initiativen, Daniel Vetterli lehnt sie ab.

Warum das so ist, erklärten die beiden am Donnerstag einem knapp 50-köpfigen Publikum in Warth-Weiningen. Moderator der öffentlichen Veranstaltung war Hans-Peter Wägeli, Präsident der SVP-Ortspartei am Iselisberg.

Die Forderungen der Initiativen Die Trinkwasser- und die Pestizid-Initiative verlangen eine Umlenkung der Subventionen in eine Tierhaltung ohne prophylaktischen Antibiotikaeinsatz, in Produktionssysteme, die ohne regelmässigen Einsatz von Antibiotika auskommen, und in eine vom Boden abhängige Tierproduktion. Auch soll nur noch eine pestizidfreie Produktion subventioniert werden sowie eine Lebensmittelproduktion, welche die Erhaltung der Biodiversität sichert. Die Frist für die Umsetzung beträgt zehn Jahre. (bie)

Für Ackerbauer Daniel Vetterli, der vor vier Jahren auf Bio umstellte, sind die Forderungen der Initiativen zu extrem. Pestizidfrei zu produzieren, sei auf seinem Betrieb nicht möglich. Als Beispiel erwähnt er die Kartoffeln, die ohne Schutz gegen die durch Pilze ausgelöste Kraut- und Knollenfäule nicht gesund gedeihen könnten. Zudem sei er auf die Zusammenarbeit mit regionalen Betrieben angewiesen.

Extrem seien nicht die Initiativen, sagt hingegen Roland Lenz. «Extrem ist die Situation, in der wir stecken.» Eine Million Schweizer würden pestizidbelastetes Trinkwasser trinken, das nicht den gesetzlichen Vorschriften entspreche. «85 bis 90 Prozent der Pestizide werden in der Landwirtschaft eingesetzt.» Er selber macht es nicht. Der Winzer experimentiert seit 1995 mit Bioweinbau und bewirtschaftet heute sein 25 Hektaren grosses Weingut auf dem Iselisberg zertifiziert-biologisch nach den Richtlinien von Bio Suisse, Delinat und Demeter. Gegen die Ansicht «extreme Initiativen» sprächen auch die langen Übergangsfristen, auf die er im Lauf des Abends mehrmals hinweist. «Die Betroffenen haben zehn Jahre Zeit für die Umsetzung.»

Auch Gülle und Biodiversität sorgen für Diskussionen

Zur Diskussion steht an diesem Abend auch die Gülle. Es habe zu viele Nutztiere in der Schweiz, sagt Roland Lenz und zählt auf: 1,52 Millionen Rinder, 1,36 Millionen Schweine, 11,83 Millionen Geflügel. Bei diesen Zahlen von Gülle zu reden, sieht Vetterli als nicht korrekt. «Wenn schon, dann von Hühnermist.» Das Problem sei weniger das Zuviel, sondern die Verteilung. «Ich bin als Ackerbauer beispielsweise darauf angewiesen. Mein Boden braucht die Nährstoffe.»

Das Podium der SVP Iselisberg zu den nationalen Trinkwasser- und Pestizid-Initiativen hat in der Mehrzweckhalle Warth-Weiningen stattgefunden.

Ein weiteres Thema ist die Biodiversität, die Vetterli mit Vehemenz verteidigt. Seit 2009 bestehe diesbezüglich ein Monitoring. «Es geht obsi», sagt er dazu. 13 Prozent der Landwirtschaftsfläche seien im Thurgau Biodiversitätsfläche. Das sei noch immer nicht gut, aber besser. «Und dies nur dank der Bauer.» Roland Lenz kontert mit Zahlen.

«Auf Kurs sind wir nur bei einem Punkt, beim Wald.»

Die Biodiversitätsstrategie des Bundes beinhalte 18 Punkte. Einig waren sich die beiden, dass es mit der Landwirtschaft nicht so weitergehen dürfe wie bisher. Roland Lenz sieht in den Initiativen einen gangbaren Weg zur Besserung. Daniel Vetterli befürchtet bei einem Ja vor allem Umsatzeinbussen und den Verlust von liebgewonnen Kulturen. Er sagt: «Die Initiative schickt uns Bauern auf einen saumässig harten Weg.»