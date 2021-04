ÄRGER UM GARAGENDACH «Himmeltraurig ist das»: Autovermietung Ilg aus Frauenfeld bleibt nach heftigen Schneefällen auf Schaden sitzen Schuldvorwürfe nach Schneefall: Für den Schaden von 120'000 Franken für das eingestürzte Dach der Ilg Autovermietung in Messenriet will niemand haften. Samuel Koch 09.04.2021, 04.30 Uhr

Aufräumarbeiten, nachdem das Dach der Ilgauto AG nach den heftigen Schneefällen von Mitte Januar nachgegeben hat. Bild: PD (Frauenfeld, Januar 2021)

Den 15. Januar vergisst Heinz Ilg nicht mehr so schnell. Aber nicht, weil der langjährige Geschäftsleiter der Ilgauto AG im Frauenfelder Messenriet dann seinen 64. Geburtstag gefeiert hat. Sondern weil die heftigen Schneefälle von Mitte Januar Spuren hinterlassen haben. Ilg sagt:

«Das war definitiv kein Glückstag.»

Als Mitte Januar auch im Flachland Rekordmengen Schnee vom Himmel fielen, stürzte der südöstliche Teil des 2007 erbauten Dachs der Autovermietung ein. Immerhin verletzte sich beim Unglück niemand, dafür wurden acht Fahrzeuge beschädigt. Mit dem in Mitleidenschaft gezogenen Dach beläuft sich der Sachschaden auf rund 120'000 Franken.

Unter dem eingestürzten Dach wurden mehrere Fahrzeuge beschädigt. Bild: PD

Heinz Ilg spricht von einem «grossen Ärger» und einer «himmeltraurigen Angelegenheit». Denn nach etlichen Abklärungen bleibt er womöglich auf seinem Schaden sitzen, zumal die Gebäudeversicherung laut Entscheid von Anfang März nicht für den Schaden aufkommt. Ilg moniert:

«Nach über zehn Jahren will für den Baupfusch niemand mehr haften.»

Das ausführende Metallbauunternehmen habe die Stützen schlampig verbaut. In einem von Ilg in Auftrag gegebenen Gutachten eines Ingenieurbüros von Anfang Februar heisst es: «Der Nachweis der Tragsicherheit für die Dachkonstruktion, insbesondere der Verankerung der Eckstütze konnte bei der Nachrechnung nicht erbracht werden.»

«Grober Ausführungsfehler» bei Anzahl Schrauben

Ein Versagen der Dachkonstruktion hätte bei fachgerechter Planung und Ausführung nicht auftreten dürfen. So waren bei der am meisten belasteten Dachstütze auf der Ostseite lediglich zwei statt vier Schrauben vorhanden, was jedoch höchstens für die drückende Last von oben, nicht aber von der Seite her ausgereicht hätte. «Die Reduktion der Schraubenzahl bei dem Stützenanschluss stellt einen groben Ausführungsfehler dar.» Zudem stellt das Gutachten fest, dass die 2011 installierte Glasfassade die Sicherheit der Verankerung zusätzlich reduzierte.

Bei der Thurgauer Gebäudeversicherung (GVTG) spielt diese Erkenntnis keine Rolle. Daniel Griesemer, Leiter Versicherungs- und Schadendienst bei der GVTG, sagt:

«Die Gebäudeversicherung ist nicht dazu da, um für konstruktive Mängel einzutreten.»

Daniel Griesemer, Leiter Versicherungs- und Schadendienst Gebäudeversicherung Thurgau. Bild: PD

Mit Entscheid von Anfang März hat die GVTG Heinz Ilg mitgeteilt, dass sie die Deckung für die Versicherungsleistung gestützt auf ein statisches Gutachten ablehnt. Demnach hat sich herausgestellt, dass am besagten Nachmittag im Messenriet nicht die schwere Schneelast für den Einsturz verantwortlich zeichnete. Laut Griesemer hätte es dafür das doppelte der schon aussergewöhnlich grossen Schneemengen gebraucht. Deshalb sei die mangelhafte Konstruktion für den Einsturz verantwortlich. «Der Schnee ist nur die Ursache, dass die statischen Probleme zum Vorschein gekommen sind», sagt Griesemer. Das zeige auch ein Blick in die GVTG-Statistik. Griesemer sagt:

«Sonst hätten von der Schneelast viel mehr Gebäude Schaden genommen.»

Nebst der abgelehnten Schadendeckung in Frauenfeld ist der GVTG als Folge der heftigen Schnellfälle von Mitte Januar lediglich ein ähnlicher Fall bekannt, als in Bichelsee-Balterswil statische Fehlkonstruktionen zu Schäden an einer Oblichtkuppe führten. Auch dort lehnte die GVTG eine finanzielle Beteiligung ab.

Hartnäckige Verhandlungen fruchteten nicht

Für die involvierte Metallbaufirma, bei der niemand seinen Namen in der Zeitung lesen will, ist die Angelegenheit ebenfalls ein grosses Ärgernis, zumal Mitarbeitende deshalb seit Wochen auf Baustellen dumm angemacht werden. Es seien zwar Fehler passiert, gesteht man ein. Aber die Verantwortlichen berufen sich auch auf die Abnahmepflicht von Ilg, der damals die fehlenden Schrauben hätte sehen und innert nützlicher Frist melden müssen.

Man habe versucht, sich in Gesprächen zu einigen. Ilg habe aber hartnäckig darauf beharrt, dass die Metallbaufirma die Hälfte des Schadens übernehmen müsse, also 60'000 Franken. Die Verantwortlichen verneinten. Und selbst ein Gegenangebot für die Übernahme der Demontagekosten mit einer Zusicherung des Auftrags für den Wiederaufbau fruchtete nicht in einer gütlichen Einigung.

Heinz Ilg lässt noch offen, ob er gegen den Entscheid der GVTG Rekurs einlegen will. Er rechnet sich jedenfalls nur kleine Chancen aus. Er ist enttäuscht, sagt aber demütig: «Klar hätte es uns auch auffallen müssen.»