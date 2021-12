Stimmungsvolle Eröffnung des Frauenfelder Weihnachtsmarkts 2021

Adventszeit «Es Trückli voll Liebi», drei Kamele und wunderbare Düfte: So feiert der Frauenfelder Weihnachtsmarkt Eröffnung Am Freitagnachmittag startete der grösste Weihnachtsmarkt der Ostschweiz, der Frauenfelder, mit dem traditionellen Einzug der Kamelkarawane, begleitet von den «Heiligen Drei Königen» und kleinen Sternsingern. Trotz Maskenpflicht präsentierte sich das adventliche Treiben stimmungsvoll. Schon nachmittags war viel Volk auf der Strasse. Mathias Frei 17.12.2021, 17.01 Uhr

Der Einzug der Kamelkarawane durch die Vorstadt am Freitagnachmittag. Bild: Donato Caspari

Der Grösste der Ostschweiz ist eben auch stimmungsvoll. Am Freitag kurz nach 14 Uhr setzte sich zur Eröffnung des 28. Frauenfelder Weihnachtsmarkts eine Karawane von Sternsingern, Kamelen und den «Heiligen Drei Königen» in Bewegung. Voraus ging Eseli Cora von Myrtha Hablützel. Langsamen Schrittes zog man durch die enge Vorstadt, wo einem der Geruch von Raclette, Glühwein, Duftölen und Grillwürsten in die Nase stieg.

Maskenpflicht am Markt Der Weihnachtsmarkt in der Innenstadt – auf der Zürcherstrasse zwischen Soldatendenkmal und Sämannsbrunnen und auf der Freie Strasse – dauert noch bis Sonntag. Am Samstag ist von 11 bis 20 Uhr Markt, am Sonntag von 11 bis 17 Uhr. Am Samstag haben die Läden und Einkaufszentren ebenfalls bis 20 Uhr offen, der Sonntagsverkauf ist von 11 bis 17 Uhr. Auf dem ganzen Marktgelände gilt Maskenpflicht. www.weihnachtsmarkt-frauenfeld.ch

Die kleinen Sternsinger verteilen Mandarindli. Bild: Donato Caspari

Einen ersten Halt machte die Menschentraube vor der katholischen Stadtkirche. Die Erst-, Zweit- und Drittklässler aus der Schulanlage Langdorf sangen dort von einem «Trückli voll Liebi», dass sie Zimtsterne gern hätten und zum Abschluss auch den Klassiker «Leise rieselt der Schnee». Die übereifrig stolzen Eltern der kleinen Sängerinnen und Sänger drängten sich mit ihren Smartphones nach vorne, um auch ja keinen Ton ihrer Liebsten nicht auf Video gebannt zu haben. Später zog der Tross weiter in die Altstadt. Das Markttreiben zog weiter an. Die Besucherinnen und Besucher zeigten sich in Sachen Maskenpflicht diszipliniert.

Zwei Trampeltiere und ein Dromedar unterwegs

Der Tross macht Halt vor der katholischen Stadtkirche. Bild: Donato Caspari

Schon eine halbe Stunde vor der Markteröffnung hatten sich beim Soldatendenkmal grosse und kleine Weihnachtsfreunde versammelt, um einen Augenschein zu nehmen von den drei Kamelen des Kamelhofs Olmerswil aus Neukirch an der Thur. Wie zuletzt vor zwei Jahren, bei der letzten Durchführung des Frauenfelder Weihnachtsmarktes, präsentierten sich auch heuer die 17-jährige Trampeltierstute Hemangi, der 14-jährige Trampeltierhengst Kuthan und der 17-jährige Dromedarhengst T-Rex dem Publikum. Kamelhof-Mitinhaber Ulli Runge sagte:

«Die drei Tiere sind im besten Alter. Denn sie können im Schnitt 30-jährig werden.»

Die Tiere hätten kein Problem mit der Kälte. Denn sie würden aus der Mongolei stammen – oder im Fall von Dromedar T-Rex aus Nordafrika, wo es nachts auch empfindlich kalt sein könne.

Die drei Kamele. Bild: Donato Caspari

Derweil verteilten zwei OK-Mitglieder des Weihnachtsmarktes den Sternsingern rote Mänteli mit Sternli und Sternenbänder für über die warme Wollmütze. Und schon konnte es losgehen. Ach, wie schön ist doch die Weihnachtszeit.

