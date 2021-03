ABSTIMMUNGSSONNTAG Das Eschenzer Stimmvolk sagt klar Ja zum kleinen Defizit im Budget 2021 und zu Kreditvorlagen in Höhe von 1,36 Millionen Franken Bei den Abstimmungen ging es unter anderem um mehrere Sanierungen von Gemeindestrassen, neue Pfähle im Eschenzer Bootshafen sowie einen Ausbau der Mittelspannungsanlagen. Mathias Frei 07.03.2021, 17.06 Uhr

Das Eschenzer Gemeindehaus. Bild: Donato Caspari

Linda Signer, Gemeindepräsidentin Eschenz. Bild: Andrea Stalder

Fünf Kreditbegehren in Höhe von insgesamt knapp 1,36 Millionen Franken kamen in der Gemeinde am Übergang von Untersee zu Rhein zur Abstimmung. Und in allen Fällen resultierte ein Ja. Auch das Budget 2021 kam klar durch. Die Stimmbeteiligung bei den sechs Abstimmungen lag zwischen knapp 49 und knapp 50 Prozent.