Abstimmungsbüchlein gibt es in Arbon nun auch für die Frauen – bis anhin erhielten es lediglich die Männer Arbon schickte als scheinbar einzige Gemeinde im Kanton die Abstimmungsunterlagen nur an die Männer im Haushalt. Jede Gemeinde hat wohl ihr eigenes System: In den einen gibt es pro Haushalt ein Abstimmungsbüchlein, in den anderen erhält es jeder. Zwischen Frauen und Männer wird aber nicht unterschieden. Sabrina Manser 12.11.2020, 05.10 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

In Arbon erhielten die Frauen bis anhin nur den Stimmrechtsausweis sowie den Stimm- oder Wahlzettel, jedoch keine Abstimmungsunterlagen. Diese erhielt der Mann im Haushalt. Bild: Christian Beutler / KEYSTONE

«Eine Erinnerung an die alten Zeiten, als man den Frauen das sinnentnehmende Lesen nicht zutraute.» Dies sagte Ruth Erat von der SP an der letzten Parlamentssitzung in Arbon. Es geht um das Abstimmungsbüchlein. In Arbon wird dieses nur an die Männer respektive Ehemänner im Haushalt gesendet. «Die Botschaften sind bis anhin an den Haushaltsvorstand gesendet worden», sagt Nadja Holenstein, die stellvertretende Stadtschreiberin und Parlamentssekretärin der Stadt Arbon. Dieser sei meist der Ehemann. «Das kommt noch von früher.» Und: «Aus Ressourcengründen haben wir bisher die Unterlagen nur an eine Person im Haushalt geschickt.»

Nun werde sich diese Vorgehensweise aber ändern. Wie Stadtpräsident Dominik Diezi bei der Parlamentssitzung ankündigte, werde der Stadtrat den Anachronismus bis 2021 beenden. Diezi sagt:

«Offenbar sind wir die einzige Gemeinde im Thurgau, die diese Praxis kennt.»

Er habe herumgefragt.

Auch in Frauenfeld wird diskutiert

Der Versand des Abstimmungsbüchleins beschäftigt auch Frauenfeld. An der Gemeinderatssitzung Ende Oktober stellte Heinrich Christ von der CH fest, dass sinnvollerweise nur eine Person im Haushalt mit den Abstimmungsinformationen versorgt werde. Irritierenderweise sei diese Person immer der Mann. Christ fragte, ob der Stadtrat bereit wäre, das System zu wechseln. Stadtpräsident Anders Stokholm klärt auf: Diejenige Person, die bei der Gemeinde die Anmeldung oder Umzugsmeldung tätige, werde als «Haushaltsvorsteher/in» erfasst und erhalte jeweils das Abstimmungsbüchlein.

«Die Festlegung der Haushaltsvorsteherschaft wird also weder einseitig den Männern noch den Frauen zugeteilt.»

Seit zehn Jahren verschicke die Stadt aus ökonomischen und ökologischen Gründen an nur eine Person pro Haushalt die gesamten Unterlagen. Nach Angaben der Einwohnerdienste erhalten 10000 von den 16000 Stimmberechtigte die gesamten Unterlagen. Stokholm sagt: «Eine Abkehr vom etablierten System ist sehr aufwendig. Insofern sieht der Stadtrat keinen Handlungsbedarf.»

Jede Gemeinde hat ihr eigenes System

Ob alle aus dem Haushalt die Informationsunterlagen erhalten oder nur jemand, ist von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Beispielsweise spielt es eine Rolle, ob das Parlament oder die Bürgerinnen und Bürger die Rechnung und das Budget genehmigen. Dementsprechend fallen die Abstimmungsunterlagen mehr oder weniger umfangreich aus. Aus ökologischen Gründen wird dann die sogenannte Botschaft nur an jemanden im Haushalt gesendet, wie es beispielsweise in Sirnach der Fall ist. Diese sei aber an das Ehepaar adressiert, wie Gemeindepräsident Kurt Baumann sagt.

«In Weinfelden wird die Rechnung vom Parlament genehmigt, weshalb nur die Parlamentarier die umfangreichen Unterlagen erhalten», sagt Reto Marty, Stadtschreiber der Stadt Weinfelden. Für die Bürgerinnen und Bürger fallen in diesem Bereich deshalb keine Abstimmungsunterlagen an.

«Bei anderen Geschäften erhalten bei uns alle die Unterlagen.»

In Amriswil seien die ausführliche Jahresrechnung und das Budget im Internet zu finden, sagt Stadtschreiber Roland Huser. «Wir versuchen die Botschaften so kurz wie möglich zu halten», sagt Stadtschreiber Roland Huser. So wolle man den «Papierverschleiss» vermindern. Auch hier erhält jeder die Unterlagen.

Anders in Tägerwilen: Das 42-seitige Büchlein mit Budget und Anträgen sei gerade letzte Woche versendet worden. «Der Stimmausweis ist direkt an der Botschaft angemacht. Deshalb erhält jede und jeder die vollständigen Unterlagen», sagt Gemeindeschreiber Alessio Beneduce. Würde man pro Haushalt nur eine Beilage und jedem Einzelnen den Stimmausweis separat zusenden, hätte man finanziell den gleichen Aufwand.

So hat jede Gemeinde ihr eigenes System. Dass Arbon bis anhin die Unterlagen nur den Männern zugesendet hat, scheint ein Einzelfall zu sein.