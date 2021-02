ABSTIMMUNGS- UND WAHLSONNTAG Gemeinderats-Ersatzwahl Uesslingen-Buch: Drei Parteilose buhlen um einen freien Sitz Am Valentinstag entscheiden die Stimmbürger pandemiebedingt an der Urne über die Nachfolge von alt Gemeinderat Sascha Schmid. Zudem gilt es, über Budget und Steuerfuss zu befinden. Mathias Frei 08.02.2021, 16.45 Uhr

Politische Gemeinde Uesslingen-Buch: das Dorf Uesslingen von der Thurbrücke aus gesehen.

Bild: Donato Caspari

Seit dem neuen Jahr ist im Gemeinderat von Uesslingen-Buch ein Sitz vakant. Sascha Schmid hatte das Ressort Energieversorgung seit Anfang 2017 geführt. Seinen Rücktritt hatte er bereits im Frühling vergangenen Jahres angekündigt. Für Schmids Nachfolge stehen drei Kandidaten bereit, allesamt parteilos. Zwei stehen in den Fünfzigern, der dritte ist noch keine Dreissig. Pandemiebedingt fand die Ersatzwahl nicht an der Bechtelisgemeinde am dritten Montag im Januar statt, sondern ist für kommenden Sonntag, 14. Februar, terminiert.

Defizit von einer knappen halben Million budgetiert Die Politische Gemeinde Uesslingen-Buch erwartet im Voranschlag 2021 bei einem Aufwand von 4,22 Millionen Franken ein Minus von 479'000 Franken. Der Steuerfuss soll unverändert bei 52 Prozent bleiben. Gemeindepräsidentin Elisabeth Engel schreibt dazu in der Botschaft: «Da die Politische Gemeinde Uesslingen-Buch jedoch über genügend Eigenkapital verfügt, kann sie das budgetierte Defizit verkraften.» Es seien einige Positionen im Budget vorhanden, die einmalig zu Mehrkosten führten, zum Beispiel die Umstellung der Gemeindesoftware. Für 2020 war ein Minus von 372'000 Franken budgetiert worden, während in der Rechnung ein Gewinn von 313'000 Franken resultiert. Für das laufende Jahr plant der Gemeinderat Nettoinvestitionen in Höhe von 1,671 Millionen Franken. (ma)



Dominic Wägeli. Bild: PD

Der jüngste Kandidat zum Anfang. Dominic Wägeli ist 28 Jahre alt. Er ist in Iselisberg aufgewachsen und wohnt auch dort. Der Name verpflichtet, so ist auch sein Heimatort Uesslingen-Buch. «Seit Geburt bin ich in der Gemeinde sehr gut integriert.» Wägeli, ledig und parteilos, arbeitet bei der EWE Elektro AG in Hüttwilen. Durch seine langjährige Berufserfahrung in der Elektrobranche sei das Ressort Energieversorgung wie auf ihn zugeschnitten. Im Übrigen stehe er vor dem Ausbildungsabschluss als Elektro-Projektleiter. Wägeli sagt: «Ich suche in der Gemeinde eine neue Herausforderung.» Er ist Mitglied des Turnvereins Uesslingen, dem er auch als Oberturner vorstand. Zudem gehört der 28-Jährige dem OK des Sommernachtsballs Uesslingen an, und bei der Frauenfelder Narrengesellschaft Murganesen ist er Junior-Festwirt.

Andreas Richiger. Bild: PD

Andreas Richiger ist 55-jährig. Er ist verheiratet und Vater von zwei schulpflichtigen Kindern. Richiger ist Mitinhaber der BootUp GmbH, einem KMU, das sogenannte Smart-Homes (intelligente Häuser) realisiert. Ein zentraler Aspekt bei Smart-Homes sei die Sensibilisierung der Hausbewohner für ihren Energieverbrauch. Diese Technologie unterstütze einen bei der sinnvollen Energieverwaltung. Das Thema Energieversorgung interessiere ihn darum sehr. Ursprünglich hat Richiger Elektrozeichner A mit Fachrichtung Starkstrom gelernt und sich hernach neu orientiert, indem er ein Informatikstudium abgeschlossen hat. Er wohnt mit seiner Familie seit 15 Jahren in Uesslingen. «Hier fühle ich mich daheim und verwurzelt», sagt er. Richiger ist parteilos. Am nächsten stehe er der Grünliberalen Partei (GLP).

Andreas Echsle. Bild: PD

Das Trio komplettiert Andreas Echsle. Er ist 57 Jahre alt, Vater von zwei erwachsenen Kindern aus erster Ehe und nun schon seit 20 Jahren in einer festen Partnerschaft. Vor zwölf Jahren ist er mit seiner Frau nach Uesslingen gezogen. Echsle sagt: «Das Dorf ist zu meiner Heimat geworden.» Er ist Forstingenieur und hat auch ein Studium in Wirtschaftsinformatik absolviert. Heute betreibt Echsle zusammen mit seiner Frau die IT-Dienstleistungsfirma e7e GmbH. Sein Spezialgebiet ist Projektmanagement, er ist Experte für die Software Planta. Als IT-Spezialist verstehe er Energie als unumgängliche und selbstverständliche Voraussetzung für das alltägliche Wirken. Als Unternehmer agiere er eigenverantwortlich und sei auch mit wirtschaftlichen Anliegen vertraut. Ihn interessiere vor allem die interdisziplinäre Aufgabe im Gemeinderat. Echsle ist Mitglied der Wasser- und Abwasserkommission der Gemeinde. Er ist parteilos, bezeichnet sich nach eigenen Angaben als grün.