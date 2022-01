FDP Thurgau lehnt Medienförderung klar ab

Abstimmung vom 13. Februar Die FDP Thurgau lehnt die Medienhilfe ab – Unternehmen sollen innovativer werden Die freisinnige Basis wirft den Medienunternehmen die Auslagerung rentabler Geschäftsbereiche vor. Thomas Wunderlin 05.01.2022, 16.55 Uhr

David Angst, Chefredaktor der Thurgauer Zeitung, diskutiert mit Philipp Gemperle, Mitglied der Parteileitung der FDP, über Medienförderung. Benjamin Manser

Wer seine Milchkuh verkauft, darf nicht vom Staat Unterstützung verlangen. Diese Weisheit war am Dienstag in der Dammbühlhalle in Wängi mehrfach zu hören. Die Mitgliederversammlung der FDP Thurgau befasste sich mit dem Massnahmenpaket zur Medienförderung, über das am 13. Februar abgestimmt wird. Mehr als die Hälfte der Teilnehmer verfolgte die Versammlung über Livestream.