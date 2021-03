ABSTIMMUNG Stimmvolk in Thundorf erteilt Budget seinen Segen und macht damit die Bahn frei für den Jugendtreff mit Matzingen und Stettfurt Die Stimmberechtigten in Thundorf sagen grossmehrheitlich Ja zum Budget 2021, das von roten Zahlen ausgeht. Klare Zustimmungen gibt's auch für einen Kredit für die zweite Etappe des Umbaus des Reservoirs Hard und eine Zonenplanänderung. Samuel Koch 07.03.2021, 18.30 Uhr

Die Gemeinde Thundorf mit Kirchberg im Vordergrund. Bild: Reto Martin (Thundorf,

31. Januar 2018)

Die Stimmberechtigten im Tuenbachtal mussten am Sonntag nebst den eidgenössischen auch über kommunale Vorlagen der Gemeinde Thundorf entscheiden. Denn die Pandemie verunmöglichte die traditionelle Bechtelisgemeindeversammlung von Mitte Januar. Deshalb rief der Gemeinderat das Stimmvolk unter anderem fürs Budget 2021 an die Urne. Rund 48 Prozent der insgesamt 1080 Stimmberechtigten beteiligten sich an den drei Abstimmungsvorlagen.