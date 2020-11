Abstimmung Stadt Frauenfeld heisst das neue Hallenbad für 40 Millionen Franken klar gut, zusätzlicher Saunabereich scheitert wegen lediglich 28 Stimmen Schwimmen Ja, schwitzen Nein: Die Kantonshauptstadt erhält ein neues Hallenbad. Dies haben die Frauenfelder Stimmberechtigten am Sonntag an der Urne mit einer Drei-Viertel-Mehrheit bestimmt. Ein Ja für die zusätzliche Sauna kommt hingegen hauchdünn nicht zustande. 29.11.2020, 15.10 Uhr

Diese Visualisierung zeigt, wie der Eingangsbereich des Hallenbades ab Herbst 2023 aussehen soll. Bild: PD

(red/sko) Mit 5828 Ja- zu 1748 Nein-Stimmen bewilligte der Frauenfelder Souverän am Sonntag den Nettokredit von 39,338 Millionen Franken für den Neubau eines Hallen- und Sprudelbades. Damit wird Frauenfeld auch weiterhin über ein für alle Altersgruppen attraktives Freizeitangebot Mitten in der Stadt verfügen, heisst es in einer Medienmitteilung.