Thurgauer Komitee steht für Einschränkung der Tabakwerbung ein.

Abstimmung «Rauchen schadet allen – nicht nur den Konsumenten» – überparteiliches Thurgauer Komitee steh für Einschränkung der Tabakwerbung ein Frauen und Männer aus dem ganzen politischen Spektrum sowie zahlreiche Gesundheitsfachleute finden sich im Thurgauer Ja-Komitee zur «Kinder ohne Tabak» zusammen, das seinen Abstimmungskampf startete. Christof Lampart 24.01.2022, 16.45 Uhr

Das Thurgauer Komitee «Kinder ohne Tabak». Bild: Christof Lampart

EVP-Kantonsrätin Elisabeth Rickenbach erklärte an der Medienkonferenz im «Frohsinn» in Weinfelden, was die Volksinitiative will: «Tabakwerbung soll dort eingeschränkt werden, wo sie Kinder und Jugendliche erreicht: also in den Gratiszeitungen, im Internet, den sozialen Medien sowie an öffentlich zugänglichen Orten und Veranstaltungen.»