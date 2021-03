ABSTIMMUNG

In «normalen» Zeiten hätte sich die Bettwieser Primarschulbehörde an der Gemeindeversammlung der Wiederwahl gestellt. Weil wir aber in einer Pandemie stecken, musste die Schulbehörde ihre Traktanden am Sonntag an die Urne bringen – so auch ihre Gesamterneuerungswahl.

Olaf Kühne 28.03.2021, 15.00 Uhr