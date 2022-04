Abstimmung «Fehlverhalten der Behörde, Versagen der Kommission, noch nicht reif»: So divers sind die Standpunkte der Steckborner Ortsparteien zum neuen Baureglement Am 15. Mai stimmt das Steckborner Stimmvolk über das revidierte Baureglement ab, ehe Zonen- und Richtplan überarbeitet werden sollen. Die FDP verlangt eine Verschiebung der Abstimmung und hat Einsprache eingereicht. Stadtpräsident Roland Toleti hält dagegen. Samuel Koch 12.04.2022, 04.10 Uhr

Die Wahrzeichen von Steckborn am Ufer des Untersee: Rathaus-Riegelhaus (links) und Turmhof (rechts). Bild: Ralph Ribi

Höchst umstritten ist das Geschäft, worüber die Stimmberechtigten in Steckborn am 15. Mai an der Urne abstimmen. Der Stadtrat stellt dann nämlich die Frage, ob das seit 1999 unberührte und jetzt revidierte Baureglement angenommen werden soll. Die Zeit drängt. Denn resultiert an der Urne ein Nein, gelten ab 2023 kantonale statt kommunale Spielregeln, bis in Steckborn ein neues Baureglement in Kraft gesetzt wäre.