Abstimmung Eschenz will knapp 1,36 Millionen Franken investieren – unter anderem in neue Pfähle im Bootshafen Die Stimmberechtigten entscheiden am 7. März zudem über das Budget 2021, das ein Defizit von rund 34'000 Franken vorsieht.

Die Gemeindeverwaltung Eschenz. Bild: Donato Caspari

Eschenz' Gemeindepräsidentin Linda Signer hätte ihre erste Gemeindeversammlung bereits am 11. Dezember leiten sollen, doch diese war der Pandemie zum Opfer gefallen. Entsprechend befinden die Stimmberechtigten des Dorfs am Übergang vom Untersee zum Rhein nun am 7. März an der Urne über das Budget 2021 und insgesamt fünf Kreditbegehren.

Das Budget 2021 sieht bei einem Aufwand von rund 5,46 Millionen Franken und einem Ertrag von knapp 5,43 Millionen Franken ein Defizit von 34'400 Franken vor. Der Steuerfuss soll bei 49 Prozentpunkten belassen werden. In der Botschaft schreibt Signer dazu:

«Der Gemeinderat ist überzeugt, dass dieser budgetierte Aufwandüberschuss ohne weiteres zu verkraften ist, verfügt doch die Gemeinde Eschenz über ein ausreichendes Eigenkapital.»

Linda Signer, Gemeindepräsidentin. Bild: Andrea Stalder

Unter anderem rechnet die Gemeinde aufgrund der Coronapandemie bei den Einkommenssteuern mit Mindereinnahmen.

Drei Strassensanierungen sind nötig

Weiter unterbreitet der Eschenzer Gemeinderat seinen Stimmbürgern fünf Kreditvorlagen in Höhe von insgesamt knapp 1,36 Millionen Franken. Drei Vorlagen betreffen die Sanierung von Gemeindestrassen. Bei der vierten Kreditvorlage geht es um das Ausbauprojekt 2021 für die bestehenden Mittelspannungsanlagen. Die Neupfählung im Bootshafen Eschenz stellt die fünfte Kreditvorlage dar.

Mit 575'000 Franken fällt das Kreditbegehren für die Sanierung des Freudenfelserwegs finanziell am stärksten ins Gewicht. In der Botschaft heisst es, dass der Abschnitt zwischen Bahnübergang und Kieswerk Möckli in einem schlechten Zustand sei. Nebst den Schäden am Strassenbelag habe sich auch gezeigt, dass bei den Werkleitungen Handlungsbedarf besteht. Das Elektrizitätsnetz komme für die anschliessenden Industrieareale an die Leistungsgrenzen, deshalb werde eine Erweiterung in Betracht gezogen. Bei der Wasserversorgung sei festgestellt worden, dass die bestehende Gussleitung sanierungsbedürftig ist.

Sanierungsbedürftig sind auch die Wasserleitungen beim Reservoir Hüttenberg. Dazu ist in der Botschaft zu lesen:

«Die starken Verkalkungen und der altersbedingte schlechte Zustand der Leitung führen dazu, dass das Strassenabwasser nicht mehr einwandfrei abläuft.»

Im Zuge des Ersatzes der Entwässerungsleitung soll auch ein grosser Teil der über 100-jährigen Transportleitung zwischen dem Reservoir und dem Chrüzgässli durch eine neue, grösser dimensionierte Leitung ersetzt werden. Kostenpunkt: 330'000 Franken. In der Botschaft heisst es, dass die Bauarbeiten wegen der Campingsaison und dem geringeren Trinkwasserverbrauch im Winterhalbjahr ausgeführt werden müssten.

Für die Sanierung des Chrüzgässli ist ein Betrag von 125'000 Franken vorgesehen. Für das Areal östlich des Chrüzgässli sei aktuell eine Überbauung geplant. «Bevor diese Bauarbeiten beginnen, soll die Strasse im Innerortsbereich ausgebaut und mit einer Entwässerung versehen werden.» An den Kosten müssten sich die anstossenden Eigentümer mit 57'000 Franken beteiligen.

Ölverlust im Schaltzylinger und morsche Holzpfähle

Weiter müssen die Mittelspannungsanlagen in den Trafostationen Oberer Schulweg, Bannholz und Dellen für 230'000 Franken ersetzt werden. In der Botschaft heisst es dazu, dass aktuell Mittelspannungsanlagen vom Typ WEVA eingebaut seien. Anlagen dieses Typs würden allerdings einen Ölverlust im Schaltzylinder aufweisen. Die Folge:

«Dadurch ist die Personensicherheit bei Schalthandlungen nicht mehr gewährleistet.»

Zuletzt entscheiden die Stimmberechtigten über die Vorlage «Neupfählung Bootshafen». Da einige Holzpfähle morsch sind, sei eine Erneuerung angezeigt. Die Kosten hierfür betragen 95'000 Franken. In der Botschaft heisst es dazu: «In diesem Zusammenhang wurde auch abgeklärt, ob der Hafen ausgebaggert werden soll, damit bei Niedrigwasser die Boote länger eingewassert bleiben können.»

Eine Offerte habe aber gezeigt, dass das Ausbaggern des gesamten Hafens mit unverhältnismässigen Kosten verbunden wäre. Weil vor allem die Bootsliegeplätze am Ufer vom Tiefwasserstand betroffen sind, sei nun lediglich in diesem Bereich ein beschränktes Ausbaggern vorgesehen.