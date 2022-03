Sekundarschulgemeinde Halingen bewilligt neuen Pavillon

Abstimmung Ein neuer Pavillon für Halingen: Stimmberechtigte bewilligen Projektierungskredit Die Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Halingen bewilligen alle drei Geschäfte an der Urne. Neben Jahresrechnung und Budget mit dabei: ein Projektierungskredit in der Höhe von 253000 Franken für einen neuen Pavillon. Samuel Koch 27.03.2022, 16.20 Uhr

Halingen aus der Drohnenperspektive. Bild: Olaf Kühne

Am Sonntag, 27. März, haben die Stimmberechtigten der Sekundarschulgemeinde Halingen, die sich aus den Gemeinden Matzingen, Stettfurt und Thundorf zusammenschliesst, an der Urne über die aktuellen Geschäfte abgestimmt. Allesamt sind sie auf eine deutliche Mehrheit gekommen. Bei den Finanzen resultiert eine klare Zustimmung (386 Ja- zu 15 Nein-Stimmen) für die Jahresrechnung, die bei Ausgaben von 3,931 Millionen Franken mit einem Verlust von 37886 Franken abschliesst. Der Souverän bewilligt auch das Budget 2022 (375 Ja- zu 15 Nein-Stimmen), das mit einem Verlust von knapp 137000 Franken rechnet. Zustimmung an der Urne erhielt auch der Projektierungskredit für einen neuen Pavillon in Höhe von 253000 Franken. Dieses Geschäft erhielt 332 Ja- zu 68 Nein-Stimmen. Die Stimmbeteiligung beträgt insgesamt 11,3 Prozent.