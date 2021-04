Abstimmung Die Thurgauer Bürgerlichen bilden eine Front gegen die Agrarinitiativen Der Thurgauer Bauernverband warnt vor dem völligen Verbot von Pestiziden; die regionalen Lebensmittel würden massiv teurer. Thomas Wunderlin 09.04.2021, 05.20 Uhr

Auch ein Biobauer ist auf Mittel angewiesen, die unter das Verbot synthetischer Pestizide fielen: Kurt Henauer. Kevin Roth

Die Gegner nennen sie die «extremen Agrarinitiativen». An diese Sprachregelung hielten sich fast alle Redner an der Medienorientierung am Donnerstagnachmittag in einer Kesswiler Apfelplantage. Der Verband Thurgauer Landwirtschaft eröffnete die Abstimmungskampagne gegen die Initiativen, die sich beide gegen den Einsatz von Pestiziden richten. Deren Ziel – sauberes Trinkwasser – kann man nicht in Frage stellen. Deshalb versucht der Bauernverband zu zeigen, dass die Initiativen über das Ziel hinaus schiessen.