Abschied «Es tut weh»: Aadorfer Ehepaar verkauft Camper-Postauto nach 33 Jahren für nur einen Franken In ihrem als Camper umgebauten Postauto haben Marcel und Doris Strasser jahrelang ihre Ferien verbracht. Weil es nun auf ihren bevorzugten Campingplätzen nicht mehr erlaubt ist, verkauft das Aadorfer Ehepaar sein originelles Gefährt quasi zum Nulltarif. Kurt Lichtensteiger 25.02.2021, 04.20 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Marcel Strasser posiert zum letzten Mal vor seinem geliebten Postauto. Bild: Kurt Lichtensteiger

Schauplatz an der Ecke Leimacker-/Wittenwilerstrasse in Aadorf: An diesem aussergewöhnlichen Standort sticht seit Jahrzehnten ein gelber 76-Plätzer-Bus ins Auge. Bezeichnen ihn die einen als Fremdkörper, ist er für andere eine Attraktion.

Fakt ist: In den 70er-Jahren stand der Personenbus zwischen Winterthur und Rafz in Betrieb. Im Jahr 1988 wechselte dann der ausgediente Volvo

B58 seinen Besitzer und fand einen Stellplatz vor dem Aadorfer Einfamilienhaus.

In der Folge wunderten sich Passanten ob dem auffallenden Schauobjekt, einem Zweiachser mit 12 Metern Länge und 2,4 Metern Breite. So weit, dass manche zur Geschichte des seltsamen Ausstellungsobjekts etwas Genaueres erfahren wollten. Steht das ausgediente Postauto weiterhin für Nostalgiefahrten oder für Hochzeiten zur Verfügung? Oder handelt es sich lediglich um ein Sammlungsstück?

Der Besitzer Marcel Strasser sagt dazu: «Sowohl Schüler als auch Erwachsene erkundigten sich jeweils, klopften entweder an die Türe oder sprachen uns im Garten an.» Ein Trio aus Genf hegte gar echte Kaufabsichten und bekräftigte diese über Jahre hinweg mit einer gewissen Hartnäckigkeit.

«Erst besondere Umstände zwangen mich und meine Frau kürzlich zum Verkauf an die Westschweizer.»

Vor 33 Jahren hat Strasser den Bus in Rafz gekauft, um das ausgediente Fahrzeug in ein Wohnmobil zu verwandeln. Für den gelernten Fahrzeugelektriker war der Umbau eine Herzensangelegenheit. Er investierte in seiner Freizeit Hunderte von Stunden. Aus dem Personentransporter wurde ein fahrbares Haus, ausgestattet mit Küche, Schlafzimmer, Stube, Toilette, WC, Schwedenofen, Kühlschrank, Mikrowelle und TV – von A bis Z liebevoll eingerichtet. Selbst die Tag- und Nachtvorhänge durften nicht fehlen.

Saison-Campingplatz in Disentis gemietet

Derart luxuriös eingerichtet wie zu Hause, liess sich natürlich gut in die Ferien verreisen. Als ausgesprochene Campingfreunde mieteten Doris und Marcel Strasser seit Jahren einen Saison-Campingplatz in Disentis. Im Winter hingegen verbrachten sie jeweils eine Woche in Splügen.

Immer wieder sorgten die Strassers mit ihrem Postbus für Aufsehen. Überraschungen gehörten fast zur Tagesordnung. «Das damalige Radio Grischa berichtete zweimal über unser eigenwilliges Fahrzeug. Weil auf der Front anstelle des Zielorts ‹Heute Ruhetag› steht, glaubte eine ältere Frau, es handle sich um einen Verkaufswagen und wollte sich gleich mit Lebensmitteln eindecken», erzählt Marcel Strassers Frau Doris schmunzelnd.

«Oder bei Ortsdurchfahrten schauten uns wartende Leute verdutzt nach, weil sie glaubten, das fahrplanmässige Postauto habe sie prompt übersehen und deshalb nicht angehalten.»

«Es tut weh», sagt die Aadorferin und streckt einen Kündigungsbrief des Touring Clubs Schweiz (TCS) entgegen. «Darauf ist uns aufgrund einer beschlossenen Reglementsänderung wortwörtlich mitgeteilt worden: Tiny Houses, Postbusse oder Ähnliches sind auf TCS-Campingplätzen ab sofort nicht mehr zugelassen.» Eine Erklärung zum Verbot gab es seitens des Clubs nicht.

Ein schmerzlicher Abschied

Für die campingaffinen Saisonniers Strasser war die negative Botschaft eine riesige Enttäuschung. Dermassen, dass sie sich entschlossen haben, mit den bekannten Westschweizer Kaufwilligen von einst sogleich Kontakt aufzunehmen und diesen ein Angebot zu unterbreiten. Angesichts der komfortablen Ausstattung zu einem Schnäppchenpreis, einem symbolischen Verkaufspreis von einem Franken, höchstens relativiert durch die bisher 1'219'000 zurückgelegten Kilometer.

Marcel und Doris Strasser mit ihren Freunden Dani und Margrit Rutishauser (vorne) bei einem kleinen Abschiedsapéro im Postauto-Camper. Bild: Kurt Lichtensteiger

Die Trennung fällt den Strassers schwer, sind mit dem fahrbaren Untersatz doch viele Erinnerungen verbunden. Weil die beiden auf weitere Campingferien nicht verzichten wollen, kauften sie sich einen Wohnanhänger. «Es ist nicht mehr dasselbe», klagten sie bei einer Abschiedsfeier mit den befreundeten Dani und Margrit Rutishauser. Bei einem letzten Essen im Postauto, das lange Zeit sozusagen ihr zweites Daheim geworden war.