Abschied «Es fällt mir nicht leicht, zu gehen»: Frauenfelder Fachstelle für Alters- und Generationenfragen kommt in neue Hände Nach knapp sieben Jahren übergibt Verena Rieser-Santo die Leitung der städtischen Fachstelle für Alters- und Generationenfragen. Die 54-Jährige war massgeblich an deren Aufbau beteiligt. Rahel Haag 23.02.2021, 04.10 Uhr

Verena Rieser-Santo hört nach knapp sieben Jahren als Leiterin der Fachstelle Alters- und Generationenfragen auf. Bild: Donato Caspari

Älterwerden, für die meisten ein schwieriges Thema. «Das Alter hat auch seine beschwerlichen Seiten», sagt Verena Rieser-Santo, «und man muss lernen, damit umzugehen, wenn die Dinge weniger gut gehen.» Die 54-Jährige leitet die städtische Fachstelle für Alters- und Generationenfragen – noch bis am 28. Februar.

In Frauenfeld leben rund 4800 Menschen, die über 65 Jahre alt sind. Das ist fast ein Fünftel der Bevölkerung. Dieser Anteil werde künftig weiter zunehmen, sagt Rieser-Santo. «Deshalb hat die Fachstelle sicher ihre Daseinsberechtigung.»

Eine grüne Wiese

Im Juni 2014 ist Verena Rieser-Santo mit einem 50-Prozent-Pensum ins Frauenfelder Rathaus eingezogen. Damals gab es die Fachstelle noch nicht. Sie war erst eine frischgeschaffene Anlaufstelle und vorerst auf eine Pilotphase von zwei Jahren befristet. «Am Anfang war eine grüne Wiese», umschreibt es Rieser-Santo, das habe sie gereizt. Das Ziel: die Schaffung einer Drehscheibe für Dienstleister und Betroffene sowie deren Angehörige. Rieser-Santo sagt:

«Die Menschen sind froh, wenn jemand den Überblick hat.»

Sich im Dschungel der Angebote zurechtzufinden respektive überhaupt zu wissen, welche Arten der Unterstützung es gibt, ist nicht einfach. Das merke man erst, wenn man selber betroffen sei. Rieser-Santos Ziel: auf möglichst unkomplizierte Art am Telefon oder Schalter weiterhelfen, Möglichkeiten aufzeigen. Manchmal sei sie auch Seelentrösterin.

«Die Menschen sind dankbar, wenn sich jemand vielleicht einmal zehn Minuten Zeit nimmt und zuhört, ohne anschliessend eine Rechnung zu stellen.»

Gerade die betreuenden Angehörigen würden wahnsinnig viel leisten. «Ihnen das zu vermitteln, ist mir wichtig», sagt Rieser-Santo, die über 20 Jahre in den Bereichen Pflege und Ausbildung am Kantonsspital St.Gallen tätig war. Den betreuenden Angehörigen müsse man Sorge tragen, beispielsweise indem man gute Angebote für sie schaffe. Das allein reiche allerdings noch nicht aus. «Gute Angebote müssen bekannt gemacht und vernetzt werden», sagt Rieser-Santo. Daher sei die Betreuung des Netzwerks altersfreundliches Frauenfeld sowie die Bereitstellung von Informationen auf der Website sowie im gedruckten Wegweiser eine weitere wichtige Aufgabe der Fachstelle.

Gegenwind im Gemeinderat

2016 hatte der Gemeinderat den befristeten Betrieb um drei Jahre verlängert. Im vergangenen Jahr ist die Fachstelle schliesslich in einen unbefristeten Regelbetrieb überführt worden. Ganz reibungslos ging es nicht immer vonstatten. Mitglieder des Gemeinderats stellten auch kritische Fragen. Rieser-Santo relativiert:

«Am Ende sind die Anliegen, welche die Fachstelle betrafen im Gemeinderat, immer gut durchgekommen.»

Es habe sich halt um einen zeitlich begrenzten Pilotversuch gehandelt, dass dieser ein Stück weit in Frage gestellt wurde, sei für sie zwar eine neue Erfahrung, aber auch nachvollziehbar gewesen. «Ich wusste, dass die Kritik nicht auf mich als Person abzielt, und in der täglichen Arbeit hat man mir nie Steine in den Weg gelegt.» Alle hätten den Nutzen und die Sinnhaftigkeit der Fachstelle erkannt.

Nun ist die Fachstelle aufgebaut, das Angebot anerkannt, die Abläufe funktionieren – weshalb geht Rieser-Santo ausgerechnet jetzt? «Es fällt mir nicht leicht, zu gehen», sagt sie. Viel Herzblut habe sie investiert. Gleichzeitig sei es Zeit. Die Aufbauarbeit sei getan, die Fachstelle gut etabliert und es würden aktuell keine komplexen Projekte laufen. «Es ist ein guter Moment.» Nun wolle sie eine Pause machen, erhoffe sich mehr Zeit für persönliche Mandate. Und dann werde sie schauen, wohin es sie trägt. «Ich lasse mich überraschen.»

Und wie möchte Rieser-Santo selber einmal älter werden? Sie überlegt und sagt dann: «In einer grossen Gemeinschaft, wo zwar jeder seine eigene, kleine Wohnung hat, es aber eine grosse Gemeinschaftsküche gibt.» Dort, so stellt sie sich vor, könnte man gemeinsam Gemüse rüsten und kochen. «Vor dem Essen gäbe es ein Gläschen Weisswein, zum Essen Roten und anschliessend einen Spaziergang.» Sie lächelt.