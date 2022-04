Abschied Vom Thurgau nach Ascona: Schauspielerin Ruth Maria Kubitschek verkauft ihren kunstvoll gestalteten Garten in Salenstein Die Schauspielerin sucht einen Käufer für ihren Garten und ihre Wohnung in Fruthwilen. Mit 90 Jahren beginnt sie im Tessin noch einmal neu. Judith Schönenberger Jetzt kommentieren 23.04.2022, 05.40 Uhr

Ruth Maria Kubitschek 2016 in ihrem «Garten der Aphrodite» in Fruthwilen. Bild: Mareycke Frehner (29. Juni 2016)

30 Jahre lang wohnte Ruth Maria Kubitschek in Fruthwilen, erschuf dort ihren «Garten der Aphrodite» und widmete ihm sogar ein Buch. Jetzt stehen ihre 3,5-Zimmer-Wohnung und der rund 4000 Quadratmeter grosse Garten zum Verkauf. «Ich bin 90 Jahre alt und schaffe das nicht mehr. Der Garten muss in neue Hände übergehen, die ihn bearbeiten können», sagt die Schauspielerin und Künstlerin. Seit ein paar Wochen lebt sie in einer kleinen Wohnung in Ascona. Ihr Leben in Fruthwilen hinter sich zu lassen, sei ihr nicht leichtgefallen und habe ihr schlaflose Nächte beschert.

«Es braucht Mut, mit 90 zu sagen, ich kann das nicht mehr bewirtschaften, ich muss gehen.»

Trotzdem gehöre das Loslassen zum Leben dazu. «Bevor ich sterbe, mache ich in meinem Leben klar Schiff», sagt die gebürtige Deutsche. Im Tessin geniesse sie es, ohne Verantwortung für einen Garten leben zu können.

Immobilie kostet rund eine Million

Für Kubitscheks Garten und Wohnung gebe es bereits ein paar Interessenten, sagt Immobilienmakler Robert Ferfecki. Seine Firma FSP Fine Swiss Properties ist spezialisiert auf aussergewöhnliche Immobilien und kümmert sich um den Verkauf.

«Die Immobilie ist etwas Besonderes und der parkartige Garten ihr Herzstück. Diesen muss man wollen und pflegen, das geht nicht von selbst und nebenbei.»

Rund die Hälfte des 4000 Quadratmeter grossen Gartens mache Wald aus, rund 400 Quadratmeter seien eine Baulandreserve.

Von der Erdgeschosswohnung besteht ein direkter Zugang in den Garten. Bild: Mareycke Frehner (29. Juni 2016)

Der Startpreis für die Immobilie liegt bei 990’000 Franken. Er setze sich aus rund 740’000 Franken für die Wohnung und etwa 250’000 Franken für den Garten zusammen. Laut der Website fallen jährlich Nebenkosten von 5500 Franken für Heizung, Wasser und Strom an. Wer möchte, kann zusätzlich für 1’150’000 Franken auch noch die 3.5-Zimmer-Dachwohnung im Mehrfamilienhaus erwerben. Je nachdem könnte es möglich sein, zu einem späteren Zeitpunkt weitere Wohnungen im Mehrfamilienhaus zu erwerben, sagt Ferfecki. Auf der Webseite der Immobilienfirma sind vorerst nur die Dachwohnung und die Erdgeschosswohnung virtuell zu besichtigen. Letztere verfügt über zwei Schlafzimmer, zwei Bäder, einen Wintergarten und direkten Zugang zum Garten. Auch dieser lässt sich online erkunden: Er verfügt über gepflasterte Wege, Statuen, Torbögen und einen Pavillon.

Vor 30 Jahren als Rückzugsort gekauft

Ruth Maria Kubitschek kaufte das Grundstück in Fruthwilen Mitte der 1990er-Jahre. «Mein Erfolg hat mich nicht satt gemacht, ich war hungrig nach etwas anderem im Leben – etwas, das mir Bodenhaftung und Sicherheit gibt», sagte sie dazu 2016 in der SRF-Sendung «Glanz & Gloria». Über Jahre hinweg verwandelte Kubitschek das verwilderte Stück Land mithilfe ihrer Freundin Heidi in einen Garten. Das Mühsamste sei gewesen, Pflanzen in den Lehmboden zu setzen. Die benachbarten Bauern hätten gesagt, hier werde nie etwas blühen. «Das Schönste war, dass ich das Land von Schmutz befreien und daraus in vielen Jahren diesen Garten bauen konnte», erinnert sich Kubitschek heute. «Das war eine tolle Zeit: Man bringt etwas in Ordnung, das nicht in Ordnung ist.» Jährlich habe sie rund 100’000 Franken in die Gestaltung ihres Gartens gesteckt.

Blick in den kunstvoll gestalteten Garten Kubitscheks. Bild: Mareycke Frehner (29. Juni 2016)

Verlust für die Gemeinde Salenstein

In der Gemeinde Salenstein, zu der Fruthwilen gehört, war Ruth Maria Kubitschek gerne gesehen. «Wir bedauern natürlich, dass Frau Kubitschek aus Salenstein wegzieht. Insbesondere deshalb, weil sie eine sehr umgängliche, angenehme Person ohne jegliche Allüren ist», sagt Bruno Lorenzato, Gemeindepräsident von Salenstein. Er habe aber Verständnis dafür, dass sie im hohen Alter an einem zentraleren Ort leben wolle. Die Gemeinde habe sicher von ihrer prominenten Einwohnerin profitiert.

«Mit ihrer Person und ihrer Kunst hat sie auf jeden Fall Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Es ist schön, wenn man in seiner Gemeinde solche Leute hat.»

Bruno Lorenzato, Gemeindepräsident von Salenstein. Bild: Thi My Lien Nguyen

Kubitschek veranstaltete Lesungen und Vernissagen, eine Zeit lang wollte sie ihren Garten sogar der Öffentlichkeit zugänglich machen. Dieses Projekt scheiterte aber an fehlenden Parkplätzen für etwaige Besucherinnen und Besucher. Würde der neue Besitzer des Gartens ähnliche Pläne verfolgen, wäre die Verkehrssituation denn auch wieder ein Thema für Gemeindepräsident Lorenzato. «Aber wir sind da sicher offen für Gespräche», sagt er. Für Lorenzato ist klar:

«Der Garten braucht einen Liebhaber. Es ist ein Bijou, was Frau Kubitschek hier in Fruthwilen aufgebaut hat.»

Immobilienmakler Ferfecki ist zuversichtlich, dass Garten und Wohnung eine neue Besitzerin oder einen neuen Besitzer finden. Und Ruth Maria Kubitschek freut sich, wenn ihr Garten in neue, tatkräftige Hände übergeht. «Ich bin nicht traurig darüber. Es ist an der Zeit, den Garten loszulassen.»

