Absage Zweite Absage des zehnjährigen Jubiläums: Wieso das Frauenfelder Freiluftkulturfestival «Out in the Green Garden» erneut baden geht Das «Out in the Green Garden» im Murg-Auen-Park fällt auch heuer ins Wasser. Jetzt gibt’s Pläne für eine Kooperation mit dem Kaff. Samuel Koch 17.05.2021, 04.20 Uhr

(Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) Das Konzert des New York Ska-Jazz Ensemble am Out in the Green Garden 2019 in Frauenfeld. (Bild: Reto Martin) Gute Stimmung während des Konzerts des New York Ska-Jazz Ensemble am Out in the Green Garden 2019 in Frauenfeld. (Bild: Reto Martin) Gute Stimmung während des Konzerts des New York Ska-Jazz Ensemble am Out in the Green Garden 2019 in Frauenfeld. (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin) (Bild: Reto Martin)

Es will nicht mit der Jubiläumsausgabe des Frauenfelder Freiluftkulturfestivals «Out in the Green Garden» (OITGG). Nach der Absage im vergangenen Jahr muss das OK auch dieses Jahr die Segel streichen. «Die aktuelle Lage verunmöglicht es, ein Festival im gewünschten und angemessenen Rahmen zu planen und durchzuführen», teilen die Verantwortlichen mit. Zwar seien mit den Lockerungsschritten Tendenzen absehbar. Aber, sagt OK-Mitglied David Nägeli:

«Leider fehlt uns die Planungssicherheit.»

David Nägeli, OK-Mitglied «Out in the Green Garden». Bild: Thi My Lien Nguyen

Denn das OITGG mit seinen über 100 ehrenamtlich tätigen Menschen stehe für ein buntes, offenes und inklusives Festival in und für die Region Frauenfeld. Diesen Prinzipien können die Festivalmacher bei einer verkleinerten Ausgabe nicht folgen. «Wir wollen wegen der Beschränkungen niemandem den Zutritt verwehren», sagt Nägeli. Deshalb hat das OK seine letzte Hoffnung aufgeben und das diesjährige Festival mit Bedauern absagen müssen.

Das Zehnjährige soll also nachträglich im Sommer 2022 über die Bühne gehen. «Wir hoffen, dass dies im kommenden Jahr möglich sein wird», sagt Nägeli. Für dieses Jahr überlegt sich das OK mögliche Alternativen. Ein Teil der Energie soll demnach in eine Kooperation mit der Kulturarbeit für Frauenfeld (Kaff) fliessen, welche bis Ende Jahr ihr neues Clublokal auf dem Unteren Mätteli beziehen will. Wie diese Pläne aussehen, steht laut Nägeli noch nicht im Detail fest. Klar ist: «Uns ist es ein Anliegen, die Stadt Frauenfeld kulturell zu beleben.»