Eine Thurgauer Absage an Stimmrechtsalter 16 Unterschiedliche Altersgrenzen bei Bund und Kanton führten zu Verkomplizierung und Mehraufwand, argumentiert die Regierung. Christian Kamm 19.04.2020, 17.03 Uhr

Lucas Orellano, GLP, macht sich für Stimmrechtsalter 16 stark. Bild: Donato Caspari

Stimmrecht Politische Entscheidungen betreffen die Jungen am meisten, begründen die Motionäre Lucas Orellano und Stefan Leuthold, beide GLP Frauenfeld, unter anderem ihre Motion für eine Senkung des Stimmrechtsalters von heute 18 auf 16 Jahre. «Weil sie am längsten damit leben müssen.»

Abstimmungen und Wahlen gibt es regelmässig

Das lässt die Kantonsregierung in ihrer abschlägigen Antwort nicht vollumfänglich gelten. Wahlen fänden bekanntlich alle vier Jahre statt − «ein Wahlergebnis bleibt also nur eine beschränkte Zeit bestehen». Und auch Gesetze, über die meistens abgestimmt werde, würden laufend angepasst:

«Man lebt damit bis zur nächsten Revision und aller Voraussicht nach nicht bis an sein Lebensende.»

Daneben stützt der Regierungsrat seine Argumentation auf die Einbettung der Altersgrenze in das Rechtssystem. So gelte die Altersgrenze 18 nicht nur bei der Volljährigkeit, sondern auch beim Mindestalter zum Fahren eines Autos sowie im Strafgesetzbuch. Vorher komme das Jugendstrafrecht zum Zug.

Und auch die politischen Rechte auf Bundesebene fussten, wie beim Kanton, auf dem Mindestalter 18. Das habe viele Vorteile: «Einerseits bei der Verständlichkeit für die Bevölkerung, andererseits aber auch bei der Durchführung von Abstimmungen und Wahlen.» Umgekehrt wird als Folge eines unterschiedlichen Stimmrechtsalters die Verkomplizierung des Systems und Mehraufwand befürchtet.

«Dass dabei zusätzliche Fehlerquellen entstehen können, liegt auf der Hand.»

Einen speziellen Vorbehalt macht die Regierung beim passiven Wahlrecht − also bei der Fähigkeit, gewählt zu werden. «Ob man mit 16 Jahren bereits die notwendige Reife für eine solche Behördentätigkeit besitzt, kann zumindest stark bezweifelt werden.» Zudem sei man in diesem Alter nicht voll handlungsfähig, sondern den Eltern gegenüber noch zu Gehorsam verpflichtet. Es entstünde eine «eigenartige Situation», so die Regierung.