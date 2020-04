Abriss verschoben: Das ehemalige Restaurant Linde in Frauenfeld wird zur Asylunterkunft Im ehemaligen Frauenfelder Restaurant Linde werden vorübergehend Personen aus dem Asylbereich untergebracht. Das Gebäude, das der Thurgauer Kantonalbank gehört, hätte eigentlich abgerissen werden sollen. Der Abriss wurde nun vertragt, um in Zeiten von Corona mehr Platz für Asylsuchende zu schaffen. 09.04.2020, 14.16 Uhr

Das ehemalige Restaurant Linde in Frauenfeld wird vorerst nicht abgerissen. Bild: pd

(stm) Die Thurgauer Kantonalbank (TKB) überlässt dem Kanton Thurgau die Liegenschaft des ehemaligen Restaurants Linde an der Murgstrasse 14 in Frauenfeld als kurzfristige Notlösung zur unentgeltlichen Nutzung bis circa Mitte Juni 2020, heisst es in einer Mitteilung des Thurgauer Sozialamtes. Die Wohnungen sollen durch Personen aus dem Asylbereich bewohnt werden.