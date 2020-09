Abriss oder Absolution: Die Primarschulgemeinde Gachnang will mit einem nachträglichen Baugesuch ihre Waldhütten retten Vor gut einem Jahr ist ein Streit über die beiden Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang entbrannt. Sie werden für den sogenannten Waldkindergarten genutzt. Das Problem: Die Hütten sind illegal, da sie ohne Baubewilligung erstellt worden sind. Nun liegt ein nachträgliches Baugesuch öffentlich auf, das den Abriss der Hütten verhindern soll. Rahel Haag 16.09.2020, 04.30 Uhr

Dank des nachträglichen Baugesuchs soll sie legalisiert werden: Eine der beiden Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang in einem Waldstück in Rosenhuben. Bild: Donato Caspari

Im Spätsommer 2019 forderte eine Privatperson aus Gachnang in einer Meldung an das Forstamt des Kantons Thurgau den Abriss der beiden Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang.

Sven Bürgi, Präsident der Primarschulgemeinde, hielt daraufhin fest, dass der Waldkindergarten ohne die Hütten unter Umständen nicht mehr durchgeführt werden könnte.

Anschliessend machte sich CVP-Kantonsrat Peter Bühler aus Ettenhausen am 8. Januar mit einer Einfachen Anfrage für den Erhalt der Hütten stark.

Die Antwort des Regierungsrats vom 3. März fiel allerdings ernüchternd aus. «Auch im Wald braucht es eine Baubewilligung», hiess es dort unter anderem.

Zuletzt hatte der Gachnanger Vater Jonathan Hedinger im Juni eine Petition mit insgesamt 1277 Unterschriften für die Hütten eingereicht.

Sie sind illegal, die beiden Waldhütten der Primarschulgemeinde Gachnang. 2004 sind sie ohne Baubewilligung erstellt worden. Seither wird in Rosenhuben der sogenannte Waldkindergarten durchgeführt. Lange Zeit blieben die Hütten unbeachtet. Bis vor gut einem Jahr beim Forstamt des Kantons Thurgau eine Meldung eingegangen ist, die den Abriss der beiden Hütten fordert. Seither schwelt ein Streit.

Nun liegt noch bis 23. September ein Baugesuch öffentlich auf. So sollen die Hütten nachträglich legalisiert werden. Darüber zu entscheiden hat der Kanton. In der Primarschulgemeinde Gachnang sei es massgebend, dass der Waldkindergarten zu allen Jahreszeiten und bei jedem Wetter stattfinden könne, heisst es in der schriftlichen Baueingabe von Schulpräsident Sven Bürgi.

«Wir legen grossen Wert darauf, kein ‹Schönwetter-Kindergarten› zu sein – wir wollen den Kindern die Natur in allen Facetten nahebringen.»

Sven Bürgi, Präsident der Primarschulgemeinde Gachnang. Bild: Reto Martin

Die Unterstände seien erstellt worden, um diesen Grundsatz auch bei Regen und Schnee umsetzen zu können. «Es geht dabei nicht darum, dass die Kinder bei schlechtem Wetter im ‹Häuschen› sitzen», schreibt Bürgi. Es sei aber entscheidend, dass sie bei Kälte und Regen während der Pausen einen Unterschlupf hätten, wo sie ein warmes Getränk zu sich nehmen könnten. Auf Anfrage unserer Zeitung wollte sich Bürgi nicht zum Baugesuch äussern.

Entscheid könnte bis Ende Jahr vorliegen

Das Baugesuch wird nun vom Kanton geprüft. «Aufgrund der Vorgeschichte wurden schon viele Abklärungen gemacht», sagt Nathalie Pfäffli, Leiterin Walderhaltung des kantonalen Forstamts. Damit spricht sie unter anderem die Antwort des Regierungsrats auf die Einfache Anfrage von CVP-Kantonsrat Peter Bühler aus Ettenhausen an.

«Entsprechend kennen wir die aktuelle Lage gut.»

Diese Tatsache beschleunige das Verfahren tendenziell. «Sofern alles wie am Schnürchen läuft, könnte noch dieses Jahr ein Entscheid vorliegen.» Dazu, wie die Chancen für die Bewilligung des nachträglichen Baugesuchs stehen, darf sich Pfäffli nicht äussern. Klar ist aber: Wird das Gesuch abgelehnt, müssen die beiden Hütten abgerissen werden.

Die zweite Waldhütte der Primarschulgemeinde Gachnang in einem Waldstück in Rosenhuben. Bild: Donato Caspari

Im Rahmen des Baugesuchs stellt die Primarschulgemeinde zudem das Gesuch, die Flächen, auf denen die beiden Hütten stehen, im neuen Waldentwicklungsplan Thurgau als Erholungsfläche auszuweisen. Dem Gesuch ist zu entnehmen, dass die Primarschulgemeinde davon ausgeht, dass dies eine zwingende Voraussetzung ist, damit die nachträgliche Baubewilligung erteilt werden kann.

Der Entwurf des neuen Waldentwicklungsplans ist noch bis 2. Oktober auf der Website des kantonalen Forstamts einsehbar. Bei näherem Hinschauen offenbart sich, dass das Ricketobel, in dem mindestens eine der beiden Waldhütten steht, neu als sogenannter Erholungsschwerpunkt ausgeschieden werden soll. Nathalie Pfäffli sagt:

«Es besteht kein direkter Zusammenhang.»

Vielmehr stelle sich beim Waldentwicklungsplan die Frage, wo welche Nutzung sinnvoll sei. Damit ein nachträgliches Baugesuch positiv beurteilt werden könne, brauche es eine ausführliche Begründung. Sie sagt:

«Einerseits bedeutet das aber nicht, dass – nur weil eine Fläche als Erholungsschwerpunkt dient – dort automatisch alles bewilligt wird.»

Andererseits könne eine gute Begründung dazu führen, dass ein Baugesuch im Wald auch ausserhalb eines Erholungsschwerpunkts bewilligt werden könne.

Keine weiteren Bauten für Waldpädagogik nötig

Der neue Waldentwicklungsplan soll Anfang 2021 in Kraft gesetzt werden. In einem Kapitel wird auch die Waldpädagogik thematisiert. Dazu heisst es, dass diverse Schulgemeinden insgesamt über zirka 80 Standorte für Waldkindergärten und -schulen im Thurgauer Wald verfügten.

«Ein ganz genauer Überblick fehlt, da die Standorte oft nur in Absprache mit dem Revierförster oder Waldbesitzer festgelegt werden», ist dort zu lesen. Zusätzliche Bauten oder Anlagen für Waldpädagogik würden nicht als notwendig erachtet. Und weiter:

«Baubewilligungspflichtige Vorhaben müssten durch den Kanton geprüft und bewilligt werden, da es sich bei Waldflächen um Gebiete ausserhalb der Bauzone handelt.»

Nach der Prüfung des nachträglichen Baugesuchs durch den Kanton geht es an die Gemeinde Gachnang zurück. Ihr obliegt der Gesamtentscheid. Gemeindepräsident Roger Jung hält aber fest:

«Wir müssen uns an das Gesetz halten.»

Roger Jung, Gemeindepräsident. Bild: Andrea Stalder

Und aktuell seien Bauten im Wald grundsätzlich nicht erlaubt. «Die Bewilligung durch die Gemeinde ist also nur mit der Zustimmung des Kantons möglich.» Bisher seien keine Einsprachen gegen das Gesuch eingegangen.