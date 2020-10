Abpfiff auf den Thurgauer Fussballplätzen: Die Coronaregeln zwingen Sportler vorzeitig in die Winterpause Die Kontaktsportart Fussball ist seit Mittwoch und auf unbestimmte Zeit verboten. Einzige Ausnahme sind Juniorinnen und Junioren unter 16 Jahren. Diese Regel hat bei den Thurgauer Fussballklubs für Unsicherheit gesorgt – bis die Entscheidung des Fussballverbands eintraf. Stefan Marolf 30.10.2020, 05.20 Uhr

Nach einem Tag Ungewissheit ist klar: Der Ball darf bei den Junioren wieder rollen. Bild: Andrea Stalder

Keine Traumtore, keine hitzigen Zweikämpfe und kein ausgelassener Jubel mehr – und das auf unbestimmte Zeit. Das Kontaktsportverbot, das der Bundesrat am Mittwoch erlassen hat, trifft die Thurgauer Fussballklubs unmittelbar. Von Eschlikon bis Steckborn und von Frauenfeld bis Romanshorn ruht der Ball für fast alle Fussballbegeisterten.

Eine Ausnahme gibt es: Für Kinder unter 16 Jahren gilt das Fussballverbot nicht. Weil der Bundesrat diese Regel in erster Linie für den Schulsport erlassen hat, herrscht am Donnerstagmorgen aber Uneinigkeit bei den Fussballfunktionären.

Die Vereine greifen dem Verband vor

Weil der Ostschweizer Fussballverband OFV nicht unmittelbar Klarheit schafft, was die Trainings für unter 16-Jährige angeht, preschen erste Klubs vor. Angelo Dell’Aquila, der Präsident des FC Romanshorn, sagt:

«Der Sportbetrieb ist bei uns ab sofort eingestellt. Die Ausnahme für die Junioren können wir nicht verantworten.»

Genau gleich geht der FC Eschlikon mit der Situation um. Aline Bieri, die als Trainerin für die F- und die B-Junioren zuständig ist, sagt: «Der Präsident hat sich mit dem Vorstand beraten und sich für eine sofortige Unterbrechung auf allen Stufen entschieden.» Bieri steht voll und ganz hinter dem Schritt ihres Vereins, sagt aber:

«Es wurmt mich, nicht mehr auf dem Platz stehen zu dürfen.»

Junioren umgehend informiert

Aline Bieri, Juniorentrainerin beim FC Eschlikon. Bild: PD

Bieri hat ihre Junioren umgehend informiert und in der Planungsapp alle Trainings gestrichen. Das ist nicht für alle Spieler dramatisch.

«Die B-Junioren haben noch andere Hobbys, aber die F-Junioren drehen wohl durch, wenn sie nicht mehr Fussball spielen dürfen.»

Etwas anders geht der FC Frauenfeld mit dem Spielraum, den die neue Regel bietet, um. Markus Frei, der Vereinspräsident, sagt: «Die Trainings von den C-Junioren an abwärts können – Stand jetzt – stattfinden.» Auf jeden Fall halte man sich auch in Frauenfeld an die Regeln und wolle keine Aktivitäten im Graubereich durchführen.

«Wir werden sicher nichts machen, was unsere Junioren gefährdet.»

Donnerstag um 11.38 Uhr kommt dann die mit Spannung erwartete Entscheidung des OFV. Der Verbandspräsident Stephan Häuselmann schreibt: «Der Bundesratsentscheid ermöglicht die Weiterführung des Trainingsbetriebs mit Junioren unter 16 Jahren. Wir überlassen es den Vereinen, ob sie von dieser Option Gebrauch machen.»

Vereine begrüssen die Entscheidung

Die Vereine scheinen die Entscheidung zu begrüssen. Willi Weber, Juniorenobmann FC Steckborn, sagt: «Derzeit gibt es keinen Grund, die Juniorentrainings zu stoppen. Wir halten uns hier an die Regeln der Fussballverbände.»

Remo Wettach, Präsident des FC Pfyn. Bild: PD

Ähnlich tönt es beim FC Pfyn. Präsident Remo Wettach hatte am Mittwoch kurzfristig einen Trainingsstopp für sämtliche Mannschaften angeordnet und dafür Unverständnis von Eltern geerntet. Nachdem der OFV grünes Licht für den Juniorenbetrieb gegeben hat, sagt er:

«Wir möchten die Trainings wieder durchführen, weil die Kinder und Jugendlichen durch die Coronaregeln sonst schon in ihrer Freizeit eingeschränkt sind.»

Der FC Pfyn werde spätestens am Wochenende entscheiden und hofft, nächste Woche wieder mit den C- bis G-Junioren kicken zu können. Wettach: «Selbstverständlich werden die Trainings freiwillig sein. Ich habe vollstes Verständnis für Eltern, die ihre Kinder angesichts der Umstände nicht auf den Fussballplatz schicken wollen.»