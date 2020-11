Abgebrochene Käserei in Braunau: Verwaltungsgericht weist Forderungen des Heimatschutzes ab Das abgebrochene Gebäude nicht wieder aufgebaut werden, obwohl es geschützt war. So hat das Thurgauer Verwaltungsgericht entschieden. Es weist damit die Forderungen des Heimatschutzes ab, welcher das Urteil nicht bis vor Bundesgericht ziehen will. Roman Scherrer 03.11.2020, 04.20 Uhr

Die Parzelle, auf der bis 2016 die alte Käserei stand, ist derzeit eine Brache. Bild: Roman Scherrer (6. April 2020)

Der Rechtsstreit dauert seit über vier Jahren an – und geht nun in die nächste Runde. Die Rede ist vom Fall der Liegenschaft alte Käserei in Braunau, dessen Abbruch der Gemeinderat Anfang 2016 bewilligte, obwohl das Gebäude im kommunalen Schutzplan eingetragen war. Der Thurgauer Heimatschutz legte daraufhin eine Aufsichtsbeschwerde ein, aufgrund welcher das kantonale Departement für Bau und Umwelt (DBU) in seinem Entscheid den Braunauer Gemeinderat gerügt hat.