Thurgauer Mitte-Präsident Paul Rutishauser tritt zurück

Abgang Thurgauer Mitte-Präsident kündet seinen Rücktritt an Ende August tritt Paul Rutishauser als Kantonalpräsident der Mitte-Partei ab. Nach sechs Jahren im Amt sei die Zeit gekommen, die Leitung der Partei in jüngere Hände zu geben. Silvan Meile 06.03.2022, 15.02 Uhr

An der Delegiertenversammlung der CVP Thurgau in Diessenhofen befürwortete die Partei den Namenswechsel. Bild: Donato Caspari, 18.6.2021

In der Amtszeit von Paul Rutishauser hat sich die CVP in «Die Mitte» umbenannt. Mit dem neuem Namen sei die Partei im Aufbruch und dadurch der ideale Zeitpunkt gekommen, die Parteiführung in jüngere Hände zu geben, sagt Rutishauser in einer Medienmitteilung der Partei. Darin kündet der 64-Jährige seinen Rücktritt per Ende August 2022 an.

Der Zeitpunkt des Rücktritts sei bewusst so gewählt, damit die Person, welche die Nachfolge von Rutishauser antreten werde, die nötige Zeit habe, sich in das Amt einzuleben und die Wahlvorbereitungen 2023/24 aktiv zu gestalten.

Rutishauser übernahm 2016 das Präsidium der Kantonalpartei. Im Sommer erreicht er nun das Pensionsalter und werde die freie Zeit für seine zweite grosse Passion nutzen, das Reisen. Die Mitte Thurgau dankt Paul Rutishauser in der Mitteilung «für seinen grossen und unermüdlichen Einsatz für die Partei und wünscht ihrem Präsidenten für seine Zukunft alles Gute». Die Nachfolgerin oder der Nachfolger wird an der Delegiertenversammlung vom 30. August 2022 in Kreuzlingen gewählt.