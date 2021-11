Musikgesellschaft Müllheim begeistert beim Winterkonzert

Abendunterhaltung Hat die Herzen der Menschen berührt: Das gut besuchte Winterkonzert der Musikgesellschaft Müllheim Das Winterkonzert 2020 war pandemiebedingt ausgefallen. Nun bestritt am Samstagabend die Müllheimer Musikgesellschaft wieder ein Heimspiel in der Wielhalle. Musikalischer Gast war der Singkreis Müllheim, der Gesangseinlagen zum Besten gab. Manuela Olgiati 29.11.2021, 11.20 Uhr

Die Musikgesellschaft Müllheim unter der Leitung von Vizedirigent Matthias Gubler. Bild: Manuela Olgiati

Beliebt war es, das Winterkonzert der Musikgesellschaft Müllheim. Am Samstagabend erklangen beschwingt-besinnliche Melodien in der weihnächtlich dekorierten Mehrzweckhalle Wiel. Das Publikum sass zahlreich mit Zertifikat im Saal. Die Stimmung war gut. Die Begrüssung und die Verdankung machte Saxofonistin Rahel Steffen. Steffen betonte, dass sich die Musikanten herzhaft freuen, wieder vor Publikum zu spielen. Im letzten Jahr musste die Müllheimer Musik wegen der Coronapandemie auf ihr Winterkonzert verzichten. Nun war die Freude im Saal erlebbar.

Das Publikum in der Müllheimer Wielhalle. Bild: Manuela Olgiati

Den ersten Konzertteil bestritt der Singkreis Müllheim unter der Leitung von Dirigentin Natasa Zizakow. Die 20 Sängerinnen und Sänger stimmten mit «Heaven Is A Wonderful Place» ein. Andreas Kern führte durch den gesanglich abgestimmten Konzertteil mit stimmigen Liedern. Dem Publikum gefiel es. Der Moderator übersetzte auch gleich ein Lied. Das «You Raise Me Up» erklang in Deutsch und bedeutet so viel wie «Du machst mir Mut».

Ein musikalisches Feuerwerk

Die Musikgesellschaft Müllheim in der Wielhalle. Bild: Manuela Olgiati

Im zweiten Konzertteil spielten die 40 Musikantinnen und Musikanten der Musikgesellschaft Müllheim unter der Leitung von Vizedirigent Matthias Gubler ein Feuerwerk an Musik. Mit dem «Ukrainian Bell Carol» von Leontovych Mykola, das von Glück und Wohlstand erzählt, war ein gelungener Konzertanfang gemacht. Es folgte das mitreissende «How To Train Your Dragon». Durch das Programm der MG Müllheim führte charmant Eliane Meili. Die Moderatorin betonte, dass sie den Winter mag. Auf die Ansage des Musikstücks «Come Fly With Me» liessen sich die Musikanten mit allen Registern ein. Und beim «Belle Of The Ball» kam die Vielfalt an Perkussionsinstrumenten voll zum Tragen. Den Abschluss bildete «Singin’ In The Rain», das die Musikanten gekonnt intonierten.

Vizedirigent Matthias Gubler. Bild: Manuela Olgiati

Der Applaus des Publikums war gross. Die Musikanten dankten es mit zwei Zugaben. Vizedirigent Gubler sagte stolz: «Die Musikanten haben ihren Job gut gemacht.» Die Musik hallte nach, die Besucher besammelten sich nach dem Konzert draussen beim Glühwein.